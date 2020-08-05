صفقة اليوم.. احترف برنامج مايكروسوفت Access مع خصم 97%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل في برنامج مايكروسوفت Access ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على عناصر واجهة البرنامج، وكيفية استخدام قوالب الجداول لإنشاء النماذج، وإضافة عناصر مخصصة، واستيراد البيانات من مصادر خارجية، وإضافة السجلات، وتنظيم البيانات وفرزها، واستخدام الفلاتر لتوفير الوقت، وكذلك إعداد قاعدة بيانات.