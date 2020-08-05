صفقة اليوم.. احترف برنامج مايكروسوفت Access مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف برنامج مايكروسوفت Access لإدارة قواعد البيانات The Complete Microsoft Access Lifetime Bundle.
- عدد الدورات: 2.
- عدد الدروس: 30.
- المدة: 18 ساعة.
- يعتبر برنامج مايكروسوفت Access من أهم الخيارات المتاحة للتعامل مع جداول البيانات، حيث يتيح لك تتبع البيانات وتسجيلها بشكل منتظم، ثم عرض مجموعات فرعية من تلك البيانات أو تصديرها أو طباعتها. وتوفر نماذج Access واجهة أكثر سلاسة من Sheets في برنامج مايكروسوفت إكسل للتعامل مع البيانات.
- كما يمكنك استخدام برنامج Access لأتمتة تنفيذ بعض الإجراءات، وتتيح لك تقارير Access تلخيص البيانات في نماذج.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف العمل في برنامج مايكروسوفت Access ابتداءً من الأساسيات التي تشمل: التعرف على عناصر واجهة البرنامج، وكيفية استخدام قوالب الجداول لإنشاء النماذج، وإضافة عناصر مخصصة، واستيراد البيانات من مصادر خارجية، وإضافة السجلات، وتنظيم البيانات وفرزها، واستخدام الفلاتر لتوفير الوقت، وكذلك إعداد قاعدة بيانات.
- ثم ستنتقل بعد لك إلى المستوى الاحترافي لتتعرف على أدوات برنامج Access المتقدمة، ومن ضمنها: Macros وهي أداة تتيح لك أتمتة تنفيذ المهام، وإضافة وظائف إلى النماذج والتقارير وعناصر التحكم الخاصة بك.
- كما ستتعلم كيفية تقسيم قاعدة البيانات، وكذلك التعرف على الخيارات المتقدمة لاستخدام النماذج، والتقارير لتحليل البيانات، وإدارة مجموعات البيانات الكبيرة والمعقّدة.
- بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة VBA، التي تعمل على تشغيل برامج مايكروسوفت، وكذلك استخدام Macros في أتمتة المهام الروتينية، مثل: أتمتة توزيع السجلات، والتحكم في فرزها، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
690 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 19.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Advanced Microsoft Access
- Microsoft Access