سفاري يدعم تشغيل فيديو 4K على يوتيوب في macOS Big Sur beta 4

يدعم (iOS 14) و (tvOS 14) الآن تشغيل فيديو (4K) على يوتيوب للمرة الأولى، ومع إصدار الإصدار التجريبي الرابع من macOS Big Sur يمكن لمستخدمي أجهزة ماك أخيرًا مشاهدة مقاطع فيديو (4K) على يوتيوب باستخدام متصفح سفاري في macOS Big Sur.

إن وجود مقاطع فيديو بدقة (4K) على يوتيوب ليس جديدًا تمامًا لمستخدمي ماك، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يمكن فيها إعادة إنتاج مقاطع الفيديو هذه باستخدام متصفح سفاري التابع لشركة آبل. ففي السابق، كنت تحتاج إلى تنزيل متصفح جوجل كروم أو متصفح آخر لمشاهدة فيديوهات يوتيوب بدقة (4K).

بدءًا من الإصدار التجريبي الرابع من macOS Big Sur يمكن للمستخدمين الوصول إلى منصة يوتيوب في متصفح سفاري لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة (4K) بدلاً من (720p) أو (1080p). ومع ذلك، تظل هذه الخيارات الأخرى متاحة بجانب (1440p) و (2K) و (2160p) و (4K).

السبب في أنه لم يكن من الممكن بث المحتوى بدقة (4K) عبر يوتيوب باستخدام متصفح سفاري من قبل هو أن شركة آبل لم تقدم دعمًا لبرنامج ترميز جوجل (VP9)، لكن في هذا العام قررت شركة آبل إضافة دعم لبرنامج ترميز (VP9) في أنظمة التشغيل (iOS 14) و (tvOS 14) في نظام macOS Big Sur.

بالإضافة إلى دعم برنامج الترميز (VP9)، يدعم متصفح سفاري في الإصدار التجريبي 4 من نظام macOS Big Sur أيضًا صور (WebP) ومقاطع فيديو (HDR) – التي تتيح تدفق 4K HDR على نتفليكس – كما تعمل شركة آبل أيضًا على دعم (WebExtension API) في نظام macOS Big Sur، وهي تقنية عبر الأنظمة الأساسية تتيح للمستخدمين تثبيت الملحقات ذاتها على متصفحات الويب المختلفة.

سيتوفر الإصدار الأخير العام من متصفح سفاري لجميع المستخدمين هذا الخريف مع الإصدار الرسمي من (iOS 14) و (iPadOS 14) و (macOS Big Sur).

قام نظام (macOS) بتحسين متصفح سفاري ليكون متصفحًا أسرع وأكثر خصوصية، علاوة على ذلك، يمكنك تخصيص صفحة البدء في سفاري على جهاز (Mac) للحصول على تجربة شخصية أكثر متعة، حيث يتضمن التخصيص أشياء مثل تعيين خلفية مخصصة، ومشاهدة اقتراحات (سيري) لصفحات الويب التي قد تهمك، وتقرير الخصوصية حول المواقع التي تزورها والمفضلة وقائمة القراءة والمزيد.

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