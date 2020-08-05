سامسونج تعلن عن Galaxy Watch 3 و Galaxy Buds Live

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن ساعتها الذكية الأحدث (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3، وعن سماعتها اللاسلكية (جالاكسي بدز لايف) Galaxy Buds Live، وذلك خلال حدث Galaxy Unpacked الذي شهد أيضًا الإعلان عن هاتفي (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا)، والحاسوبين اللوحيين (جالاكسي تاب إس7)، و(جالاكسي تاب إس7 بلس)، وعن الهاتف الذكي القابل للطي (جالاكسي زد فولد 2) Galaxy Z Fold 2.

وتأتي الساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) بجسم من الفولاذ المقاوم للصدأ، وذلك بثلاثة ألوان، هي: البرونزي، والأسود، والفضي، أو بجسم من التيتانيوم باللون الأسود. كما تأتي مع سوار من الجلد لطراز الفولاذ المقاوم للصدأ، وسوار من المعدن لطراز التيتانيوم.

وتأتي الساعة أيضًا بطرازين؛ بقياس 45 ملم، وبقياس 41 ملم، وهي تقدم شاشة بقياس 1.4 بوصة لطراز 45 ملم، وبقياس 1.2 بوصة لطراز 41 ملم، وهي من نوع Super AMOLED بدقة 360×360 بكسلًا، وهي محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass DX.

ويحتوي طراز 45 ملم من الساعة بطارية بسعة 340 ميلي أمبير/ الساعة، وبسعة 247 ميلي أمبير/ الساعة لطراز 41 ملم، وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي. كما تحتوي (جالاكسي ووتش 3) معالجًا من نوع Exynos 9110 بتردد 1.15 جيجاهرتز. وبرمجيًا، تعمل بنظام التشغيل (تايزن) Tizen.

وتقدم الشاشة ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 8 جيجابايت. وتدعم الساعة شبكات الجيل الرابع LTE، وتقنية البلوتوث 5.0، وتقنية (واي-فاي). هذا؛ وتدعم الساعة مقاومة الماء وفق معيار IP68، ومعيار يسمح بالصمود تحت الماء حتى عمق 50 مترًا.

أما السماعة اللاسلكية (جالاكسي بدز لايف) فهي تأتي مع 3 ميكروفونات – اثنين داخليين وثالث خارجي – وهي تدعم تقنية إلغاء الضجيج. وتحتوي بطارية بسعة 60 ميلي أمبير/ الساعة، وبسعة 472 ميلي أمبير/ الساعة لغطاء الشحن. وتدعم الساعة تشغيل المحتوى لمدة تصل حتى 8 ساعات، وإلى 29 ساعة مع غطاء الشحن. ويمكن الحصول على وقت تشغيل قدره ساعة بمجرد شحنها لمدة 5 دقائق. وهي تدعم تقنية الشحن اللاسلكي.

وقالت سامسونج: إن سماعة الأذن (جالاكسي بدز لايف) ستتوفر في الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس بسعر 169.99 دولارًا أميركيًا، أما الساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) فستتوفر اعتبارًا من الغد أيضًا بسعر 399.99 دولارًا لطراز 41 ملم، وبسعر 429.99 دولارًا لطراز 45 ملم، وذلك بدون دعم شبكات LTE، أما مع دعم شبكات LTE، فإن السعر سيكون 449.99 دولارًا، و 479.99 دولارًا.