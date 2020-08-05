سامسونج تعلن عن Galaxy Tab S7 و Galaxy Tab S7 Plus

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء عن حاسوبيها اللوحيين (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus، وذلك إلى جانب منتجات أخرى، أبرزها هاتفاها الذكيان (جالاكسي نوت20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra.

(جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7:

يقدم (جالاكسي تاب إس7) شاشة من نوع LTPS TFT بقياس 11 بوصة وبدقة 2560×1600 بكسلًا، مع معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ويأتي الحاسوب اللوحي بسماكة 6.3 ملم، ويزن 500 جرام، وهو يدعم القلم الإلكتروني (إس-بن) S Pen الذي لا يتجاوز وزنه 8 جرامات.

ويحتوي الحاسوب – الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 – معالجًا ثماني النوى مصنوعًا بتقنية 7 نانومتر وبتردد 3.0 جيجاهرتز. كما يحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وتأتي ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، وهي تدعم التوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD.

وعلى ظهر الحاسوب، هناك كامرتان خلفيتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 5 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض. أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. ويأتي الحاسوب مع أربعة مكبرات صوت من شركة AKG، مع دعم تقنية الصوت (دولبي أتموس) Dolby Atmos.

ويحتوي (جالاكسي تاب إس7) – الذي يتوفر بطراز يدعم شبكات الجيل الخامس 5G – بطارية بسعة هائلة قدرها 8,000 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واطًا عن طريق منفذ من نوع USB-C 3.2 Gen 1. هذا، وسيباع الشاحن الذي باستطاعة 45 واطًا أو 25 واطًا منفصلًا عن الحاسوب، الذي يأتي مع حساس للبصمة في زر جانبي.

(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus:

يشترك (جالاكسي تاب إس7 بلس) مع (جالاكسي تاب إس7) في التصميم، وبعض المواصفات، مثل: المعالج، والذواكر، والكاميرات، ومكبرات الصوت، ودعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويمتاز الحاسوب – الذي لا تتجاوز سماكته 5.7 ملم، ويزن 575 جرامًا – بأنه يقدم شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 12.4 بوصة، وبدقة 2800×1752 بكسل، مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا. ولأن الشاشة من نوع Super AMOLED، فإن حساس البصمة يأتي تحت الشاشة، وليس في زر جانبي.

ويمتاز (جالاكسي تاب إس7 بلس) ببطاريته التي تأتي بسعة 10,090 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 واطًا.

وسيتوفر (جالاكسي تاب إس7) في الولايات المتحدة بسعر 649.99 دولارًا أميركيًا، وسيتوفر (جالاكسي تاب إس7 بلس) بسعر 849.99 دولارًا أميركيًا.