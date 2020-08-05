سامسونج تعلن رسميًا عن Galaxy Z Fold 2

أعلنت شركة سامسونج اليوم الأربعاء خلال حدث Galaxy Unpacked رسميًا عن هاتفها الذكي القابل للطي (جالاكسي زد فولد 2) Galaxy Z Fold 2، وذلك إلى جانب هاتفيها الذكيين (جالاكسي نوت 20)، و(جالاكسي نوت 20 ألترا)، وحاسوبيها اللوحيين (جالاكسي تاب إس7)، و(جالاكسي تاب إس7 بلس).

ويأتي الهاتف الجديد خلفًا لهاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold من العام الماضي، وهو يمتاز بنظام كاميرا جديد، وشاشة خارجية أكبر، بالإضافة إلى جعل الكاميرا الأمامية داخل الشاشة.

ويعد (جالاكسي زد فولد 2) – الذي يتماشى في اسمه مع هاتفي (جالاكسي زد فليب) Galaxy Z Flip، و(جالاكسي زد فليب 5جي) Galaxy Z Flip 5G القابلين للطي – أول تحديث كبير من سامسونج لهواتفها القابلة للطي الرائدة، ويبدو أنه حصل على تحسين لعيوب هاتف العام الماضي.

وبدلًا من الشاشة الخارجية الصغيرة جدًا، يقدم (جالاكسي زد فولد 2) شاشة خارجية كبيرة بقياس 6.2 بوصات تغطي كامل واجهة الهاتف، مما يجعلها أكثر إفادة للمستخدمين، إذ تتيح الاستفادة من الهاتف دون الحاجة لفتحه. وجعلت سامسونج الشاشة الداخلية أكبر، إذ أصبحت بقياس 7.2 بوصات مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وهي تحتوي ثقبًا للكاميرا الأمامية.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع (سنابدراجون 865 بلس) Snapdragon 865 Plus الذي يُعد الأحدث من كوالكوم. ويمتاز أيضًا بأنه يستخدم زجاجًا فائق الرقة لحماية الشاشة القابلة للطي، وهو يدعم ميزة Flex Mode الموجودة في هواتف (جالاكسي زد فليب).

وتقول سامسونج: إنها أعادت هندسة مفاصل الهاتف لزيادة متانته، وهي تتميز بما تسميه سامسونج (المكنسة)، التي تستخدم الألياف المرنة لتنظيف الغبار أو الرواسب من المفاصل لمنع تلف الشاشة.

وسيتوفر (جالاكسي زد فولد 2) باللونين البرونزي والأسود، وذلك بالإضافة إلى نسخة محدودة اسمها Thom Browne. ولم تكشف سامسونج عن موعد طرح الهاتف في الأسواق أو السعر، ومع ذلك، فقد وعدت بحدث آخر خاص بالهاتف سيُقام في 1 أيلول/ سبتمبر المقبل، وحينئذ ستفتح الشركة باب الطلب الأولي على الهاتف.