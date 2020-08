ديزني تطلق خدمة بث جديدة دوليًا في 2021

تخطط شركة ديزني (Disney) لإطلاق خدمة بث جديدة في جميع أنحاء العالم – باستثناء الولايات المتحدة – في عام 2021 تحت اسم العلامة التجارية ستار (Star)، وذلك وفقًا لتصريحات بوب تشابيك (Bob Chapek)، الرئيس التنفيذي لشركة والت ديزني.

وتُعد والت ديزني واحدة من شركات الإعلام والترفيه الكبرى في العالم وموطن لبعض أكثر العلامات التجارية المحبوبة في جميع أنحاء العالم، من ضمنها (Disney) و (Pixar) و (Marvel) و (Star Wars) و (ESPN) و (National Geographic).

ولم يقدم تشابيك الكثير من التفاصيل حول المنصة الجديدة للبث الترفيهي، ومن ضمنها البلدان التي ستطلق فيها أو تسعيرها.

لكنه أشار إلى أنها ستشمل محتوى من (ABC Studios) و (FX) و (Freeform) و (Fox Television) و (Searchlight) و (20th Century Studios)، المملوكة جميعها لشركة ديزني.

ولن تحمل خدمة (Star) محتوى مرخصًا، مما يجعلها مختلفة بالمقارنة مع خدمة بث ديزني الترفيهية العامة الأخرى المسماة (Hulu).

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي حققت فيه ديزني إنجازات رئيسية فيما يتعلق بمجال البث، من ضمنها تجاوز حاجز 60 مليون مشترك في خدمة (Disney Plus) حول العالم، وتجاوز حاجز 100 مليون مشترك بشكل عام لعروض البث الخاصة بها، (Hulu) و (ESPN Plus) و (Disney Plus).

ولا يزال البث هو النقطة المضيئة الوحيدة للشركة، التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في إيرادات الربع الثالث.

وقال تشابيك: فيما يتعلق بالعرض الترفيهي العام على المستوى الدولي، نريد أن نعكس استراتيجيتنا الناجحة في (Disney Plus) باستخدام منصتنا التقنية (Disney Plus)، حيث نقدم المحتوى الذي نمتلكه ونوزعه تحت علامة تجارية دولية ناجحة نمتلكها، وهي ستار (Star).

ويطرح إطلاق ستار أيضًا سؤالًا مهمًا عن (Hulu)، حيث أعلن الرئيس التنفيذي السابق، بوب إيغر (Bob Iger)، أن ديزني كانت تستهدف إطلاقًا دوليًا في عام 2021، لكن تشابيك قال في شهر مايو إن الشركة ليس لديها خطط فورية للقيام بأي استثمار في هذا العمل دوليًا.

ولم يقل تشابيك هل تحل خدمة بث (Star) محل (Hulu)، لكنه أمضى بعض الوقت في تفسير سبب إطلاق الشركة لخدمة ترفيه عامة تحت العلامة التجارية (Star) بدلاً من توسيع (Hulu) دوليًا.

وقال تشابيك: أعتقد أنه من المهم أن ننظر إلى الاختلافات في الكيفية التي نخطط بها لدخول السوق، إذ تقوم (Hulu) بتجميع محتوى الجهات الخارجية، ولا يوجد وعي بعلامة (Hulu) التجارية خارج الولايات المتحدة أو أي تراخيص دولية خارج الولايات المتحدة.

وتمثل (Disney Stars Studio) علامة تجارية كبرى في الخارج مقارنة بعلامة (Hulu) التجارية الخاصة بالولايات المتحدة.

وعندما استحوذت شركة ديزني على تكتل الإعلام والترفيه الهندي (Star India) وخدمة البث التابعة (HotStar) في عام 2019 كجزء من صفقة (21st Century Fox)، غيرت الشركة الاسم إلى (Disney Plus HotStar)، ووحدت العلامتين التجاريتين.