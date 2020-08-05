حول هاتفك العامل بنظام أندرويد إلى Xbox في 15 سبتمبر

تدخل شركة مايكروسوفت إلى عالم الألعاب السحابية في 15 سبتمبر، بدءًا من هواتف أندرويد والأجهزة اللوحية، حيث يعني هذا من الناحية العملية أن مشتركي Xbox Game Pass Ultimate سيكونون قادرين على لعب أكثر من 100 لعبة على هواتفهم الذكية أو أجهزة الحاسب اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد الممتع.

ستحتاج بالطبع إلى اتصال إنترنت سريع، كما تقتصر الخدمة الآن على 22 سوقًا فقط حول العالم – بما في ذلك، وفقًا لمايكروسوفت: النمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا وكوريا الجنوبية والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

بدءًا من 15 سبتمبر، ستتمكن من تحويل هاتف الذي يعمل بنظام أندرويد إلى جهاز Xbox، حيث تتضمن قائمة الألعاب المدعومة ألعاب Xbox الحصرية، مثل: (Gears 5 و Minecraft Dungeons و Sea of ​​Thieves) بالإضافة إلى ألعاب الجهات الخارجية مثل: (Destiny 2 و Yakuza Kiwami 2).

لا توجد رسوم إضافية للمشتركين أيضًا، فإذا كنت تدفع بالفعل 14.99 دولارًا شهريًا مقابل (Xbox Game Pass Ultimate)، فستتمكن من الوصول إلى مكتبة البث في اليوم الأول عبر تطبيق (Xbox Game Pass). حيث سيكزن هذا رد مايكروسوفت على خدمات مثل (Google Stadia و GeForce Now).

هذه خطوة كبيرة لمايكروسوفت، حيث غيّر Xbox Game Pass بالفعل العرض الشائع لما يمكن أن تبدو عليه مكتبة الألعاب الشخصية، مما يتيح للمشتركين الوصول إلى مئات العناوين مقابل اشتراك شهري. كما تأخذ ميزة البث الجديدة هذه الفكرة خطوة أخرى إلى الأمام عن طريق حساب وحدة تحكم Xbox بالكامل.

كل ما ستحتاج إليه للاستفادة من تجربة Xbox هو جهاز أندرويد ووحدة تحكم واشتراك 14.99 دولارًا شهريًا. كما يشير إطلاق يوم 15 سبتمبر رسميًا إلى المستقبل، حيث يتم تعريف Xbox على أنه نظام أساسي أكثر من كونه جهازًا.

الجدير بالذكر أنه لا توجد قائمة كاملة حتى الآن لمكتبة بث الألعاب، كما ستصل هذه الخدمة تدريجيًا لباقي دول العالم، بالإضافة إلى ذلك ستصل هذه الخدمة قريبًا لنظام التشغيل (iOS).