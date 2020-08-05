جوجل تغلق خدمة Play Music في شهر سبتمبر

شاركت شركة جوجل مخططًا زمنيًا تفصيليًا لإغلاق خدمة (Play Music)، حيث سيتم إبطال الوصول إليها في شهر سبتمبر بالنسبة للمستخدمين في نيوزيلندا وجنوب إفريقيا

بينما سيتم إبطال الوصول إليها بالنسبة للمستخدمين في جميع المناطق الأخرى في شهر أكتوبر.

ومن المفترض إغلاق الخدمة تمامًا بحلول شهر ديسمبر، ولن تتمكن بعد ذلك التاريخ من نقل المحتوى الخاص بك.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تقبل جوجل بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر عمليات شراء الموسيقى داخل متجر جوجل بلاي، وسيتم إغلاق متجر الموسيقى في أواخر شهر أغسطس.

ويعني هذا أن جوجل لن يكون لديها مكان لشراء الموسيقى، كما تفعل آبل مع متجر (iTunes Store) الذي يعمل منذ فترة طويلة.

وفي حال كنت شخصًا يحب امتلاك الموسيقى بدلاً من بثها، فلن تتمكن من شرائها من جوجل، ويمكنك شرائها من خدمات أخرى وتحميلها إلى (YouTube Music).

وتتخذ جوجل هذه التحركات الكبيرة الآن بعد أن أصبحت خدمة (YouTube Music) قابلة للعمل كبديل عن (Play Music).

وبدأت جوجل قبل بضعة أشهر فقط بالسماح لمستخدمي (Play Music) بنقل مكتباتهم إلى الخدمة الجديدة، من ضمنها قوائم التشغيل والفنانين والألبومات والأغاني والمحتوى الذي تم شراؤه والتوصيات والتحميلات.

ووعدت جوجل بأنها ستعطي الكثير من الإشعارات الأولية قبل إيقاف تشغيل خدمة (Play Music).

ويمكنك الاستمرار في استخدام الخدمة حتى يتم إيقاف تشغيلها، وذلك بالرغم من أنك إذا حصلت على جهاز جديد يعمل بنظام أندرويد 10 فستجد تطبيق (YouTube Music) مثبتة سابقًا بدلاً من تطبيق (Play Music).

ومنذ إطلاق خدمة (YouTube Music) في عام 2018، فقد تعايشت خدمة (YouTube Music) مع (Play Music)، وذلك بالرغم من أن الخدمة الأخيرة لم تعد قيد التطوير النشط.

وأضافت جوجل ببطء ميزات جديدة إلى (YouTube Music) لإقناع الأشخاص بالانتقال من (Play Music)، ووفرت معظم ميزات (Play Music) في (YouTube Music).

وقدمت الشركة حديثًا أداة لنقل الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل، وكان الهدف هو جعل الناس ينتقلون بالكامل إلى (YouTube Music) حتى تتمكن جوجل من إيقاف تشغيل (Play Music).