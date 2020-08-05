السجن لمسؤول تنفيذي سابق في جوجل بسبب السرقة

يواجه مسؤول تنفيذي سابق في شركة جوجل عقوبة السجن لمدة 18 شهرًا بتهمة سرقة أسرار تجارية خلال فترات عمله المختلفة في صناعة القيادة الذاتية.

ويغلق الحكم الباب على الملحمة القانونية التي استمرت عدة سنوات والمنبثقة من مسيرة المهندس أنتوني ليفاندوفسكي (Anthony Levandowski) في وادي السليكون التي امتدت معظم العقد الماضي.

وعمل ليفاندوفسكي في قسم جوجل الذي أصبح فيما بعد شركة (Waymo) قبل تأسيس شركة النقل بالشاحنات (Otto) وبيعها إلى أوبر (Uber).

وحُكم على ليفاندوفسكي في البداية في شهر مارس، عندما أوصى مكتب المدعي العام للولايات المتحدة بالسجن لمدة 27 شهرًا.

فيما حكم القاضي ويليام السوب (William Alsup) اليوم الأربعاء على ليفاندوفسكي بالسجن 18 شهرًا، على أن يتم نقله إلى السجن في وقت لاحق بسبب جائحة (COVID-19).

وقال ليفاندوفسكي في بيان: “لقد أرغمتني السنوات الثلاث والنصف الماضية على التصالح مع ما فعلته، وأريد قضاء هذا الوقت لأعتذر لزملائي في جوجل عن خيانة ثقتهم، ولعائلتي بالكامل عن الثمن الذي دفعوه وسيواصلون دفعه مقابل أفعالي”.

فيما قال المتحدث باسم شركة وايمو (Waymo): إن سرقة أنتوني ليفاندوفسكي لأسرار تجارية تتعلق بالتكنولوجيا المستقلة كانت مدمرة إلى حد كبير ومضرة بوايمو، وتشكل خيانة، وكان من المرجح أن تكون الآثار أكثر حدة لو لم يتم اكتشافها.

وأضاف “هذه السرقة تمحو مساهمات الكثير من الأشخاص الآخرين الذين وضعوا كل جهدهم في هذا المشروع الذي يجعل السيارة الذاتية القيادة أكثر أمانًا، ويمثل قرار القاضي فوزًا لقوانين الأسرار التجارية التي تعزز التطور التكنولوجي”.

وكان ليفاندوفسكي سابقًا مهندسًا ممتازًا في عالم السيارات الذاتية القيادة، وساعد في إطلاق قسم جوجل المخصص لهذه التقنية.

واتهم لاحقًا بسرقة وثائق من جوجل خلال فترة عمله معها قبل تأسيس (Otto)، وهي شركة شاحنات ذاتية القيادة.

وباع ليفاندوفسكي شركة (Otto) إلى شركة أوبر في عام 2016، مما سمح له بالانضمام إلى شركة خدمات النقل التشاركي كمدير تنفيذي في قسم القيادة الذاتية.

وبعد فترة وجيزة من البيع، رفعت وحدة جوجل للقيادة الذاتية – التي أصبحت لاحقًا شركة (Waymo) – دعوى قضائية ضد أوبر بتهمة سرقة الأسرار التجارية، مدعية أن استحواذها على (Otto) سمح لها بالوصول إلى تقنية (Waymo) الحساسة والسرية التي سرقها ليفاندوفسكي عند مغادرته.

وقامت أوبر وويمو بتسوية الدعوى، لكن ليفاندوفسكي واجه تهمًا جنائية تتعلق بسرقة أسرار تجارية بعد أن رفض تسليم أي وثائق خلال المحكمة.

وتوصل ليفاندوفسكي إلى صفقة اعتراف، وكجزء من الحكم الصادر اليوم، سيدفع ما يقرب من 757 مليون دولار كتعويض لشركة جوجل، إلى جانب غرامة قدرها 95 ألف دولار.

وبالإضافة إلى هذه الغرامات، أُجبر ليفاندوفسكي على إعلان إفلاسه بعد صدور حكم محكمة منفصل يوضح أنه قام بسرقة مهندسي وايمو بشكل غير قانوني وصدر أمر بدفعه 179 مليون دولار لشركة وايمو.