آبل تجري تغييرًا كبيرًا في إستراتيجية التسويق

تعرضت إستراتيجية التسويق لدى شركة آبل لهزة كبرى بعد انتقال فيل شيلر (Phil Schiller)، رئيس التسويق في آبل منذ فترة طويلة، إلى لعب دور أصغر إلى حد ما بعد عقود مع الشركة.

ويتخلى شيلر عن دوره كنائب رئيس الشركة للتسويق العالمي، لكنه سيظل مسؤولاً عن (App Store) و (Apple Events).

وسيتولى جريج جوسويك (Greg Joswiak)، رئيس تسويق المنتجات سابقًا، منصب شيلر السابق كمسؤول إستراتيجية التسويق العامة لشركة آبل.

ويلعب التسويق دورًا كبيرًا داخل آبل يتجاوز مجرد الإعلان عن المنتجات، وتبعًا لذلك، فإن هذه الخطوة تمثل تغييرًا كبيرًا داخل الشركة.

وكما تقول شركة آبل، فإن قسم التسويق مسؤول عن إدارة منتجات آبل، وتسويق المنتجات، وعلاقات المطورين، وأبحاث السوق، وإدارة النشاط التجاري، بالإضافة إلى التعليم والمشاريع والتسويق الدولي.

وشغل جوسويك أدوارًا قيادية في شركة آبل لأكثر من عقدين من الزمان، وقد قاد تسويق منتجات آبل العالمية على مدار السنوات الأربع الماضية.

ويعمل شيلر مع شركة آبل منذ عام 1997، وساعد في إنقاذ الشركة ووصولها إلى القوة التي هي عليها اليوم.

وبينما كان مسؤولًا عن التسويق، اشتهر شيلر أيضًا بمشاركته في أجهزة آبل، حيث غالبًا ما يقدم منتجات جديدة، مثل (Mac Pro) السابق، على المسرح في الأحداث.

وتعرضت بعض المناطق ضمن نطاق شيلر الواسع للنقد في الآونة الأخيرة، حيث اشتكى المطورون لسنوات من أن شركة آبل بدأت في تجاهل المحترفين مع خطوط إنتاجها.

وأدت قواعد (App Store) المربكة في كثير من الأحيان إلى انتقادات واسعة النطاق في الآونة الأخيرة بعد أن رفضت آبل تطبيق بريد إلكتروني.

وظهرت سياسات المتجر أيضًا خلال جلسة الاستماع الفيدرالية لمكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي.

وسيكون لقب شيلر الجديد هو زميل آبل، وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، (تيم كوك)، في بيان صحفي أن الدور سيسمح لشيلر بمواصلة تقديم الأفكار والتوجيهات.

ويشير اللقب الفخري إلى أن شيلر يبتعد إلى حد ما عن آبل، ويقترح شيلر ذلك أيضًا في البيان الصحفي.

وقال شيلر: لقد حان الوقت لبعض التغييرات المخطط لها في حياتي، وأريد تخصيص بعض الوقت في السنوات المقبلة لعائلتي وأصدقائي وبعض المشاريع الشخصية التي أهتم بها بشدة.

وتُعد قيادة (App Store) دورًا كبيرًا، خاصة أن شركة آبل تؤكد على عائدات خدماتها التجارية، التي شكلت ما يقرب من 23 في المئة من مبيعات آبل في الربع الأخير.

يذكر أن آبل لا تجر تغييرات ضمن القيادة العليا للشركة في كثير من الأحيان، لكنها شهدت العديد من التغييرات الكبرى في العام الماضي، حيث غادر في شهر نوفمبر 2019 مسؤول قسم التصميم منذ فترة طويلة، جون إيف (Jony Ive).

فيما غادر في شهر سبتمبر 2019 ستيف داولينج (Steve Dowling) منصبه كرئيس العلاقات العامة لشركة آبل، وتركت في شهر أبريل 2019 أنجيلا أهرندتس (Angela Ahrendts) منصبها كرئيسة قسم تجزئة في شركة آبل.