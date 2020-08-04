PS5 تدعم ذراع تحكم PS4 .. لكن لألعاب PS4 فقط

أكدت شركة سوني أن ذراع تحكم منصة الألعاب الحالية (PS4) لن تعمل مع ألعاب (PS5)، وذلك وفقًا لتدوينة تسلط الضوء على تفاصيل الملحقات والأجهزة الطرفية التي ستكون متوافقة مع (PS5) عند إصدارها في وقت لاحق من هذا العام.

وتقول سوني في بيان يؤكد خطط الشركة: “نعتقد أن ألعاب (PS5) يجب أن تستفيد من الإمكانات والميزات الجديدة التي نقدمها للمنصة، ومن ضمنها ميزات ذراع التحكم اللاسلكية الجديدة (DualSense)”.

وتوضح الشركة اليابانية أن أذرع التحكم الحالية (DualShock 4) وأذرع تحكم (PS4) التابعة لجهات خارجية المرخصة رسميًا ستعمل مع ألعاب (PS4) المدعومة.

لا تسرد سوني ألعابها المدعومة، لكن الشركة تؤكد بالفعل أن ملحقات قيادة السيارات والطيران المرخصة رسميًا ستعمل مع ألعاب (PS5) وألعاب (PS4) المدعومة.

وستعمل أيضًا ذراع تحكم (PS Move Motion) من سوني وذراع تحكم (PlayStation VR Aim) مع ألعاب (PS VR) المدعومة على (PS5).

ويمكن أيضًا نقل كاميرا (PlayStation) المستخدمة للواقع الافتراضي إلى (PS5)، وذلك بالرغم من الحاجة إلى محوّل خاص، وصرحت شركة سوني أنه لن يكون هناك أي تكلفة إضافية، مع إعلانها عن المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.

وستكون سماعات الرأس البلاتينية والذهبية الرسمية متوافقة مع (PS5)، بالإضافة إلى أي سماعات خارجية أخرى متصلة عبر (USB) أو منفذ صوتي، لكن التطبيق المصاحب لسماعات الرأس لن يكون متوافقًا مع (PS5).

وتعني هذه الخطوة أن مالكي (PS5) سيحتاجون إلى شراء أذرعة تحكم إضافية لتشغيل ألعاب (PS5)، تمامًا مثل طريقة عمل أذرعة تحكم (PS3) على (PS4).

وفي حين أن أذرعة تحكم (Xbox 360) من مايكروسوفت لم تعمل على (Xbox One)، فقد التزمت الشركة الأمريكية بدعم أذرع تحكم (Xbox One) على منصتها للألعاب القادمة (Xbox Series X).

وأجرت مايكروسوفت تغييرات طفيفة فقط على ذراع تحكم (Xbox Series X)، مما يتيح للشركة المزيد من الحرية فيما يتعلق بالعتاد الموجود حاليًا للعمل مع الألعاب المستقبلية.

ومن ناحية أخرى، صممت شركة سوني ذراع التحكم (DualSense) لمنصة (PS5) آخذة بعين الاعتبار المشغّلات التكيفية والميكروفون المدمج وتقنية التغذية المرتدة اللمسية الجديدة.

وتبدو لعبة (Astro’s Playroom) المرفقة مع منصة (PS5) بمثابة عرض لميزات (DualSense) الجديدة.

وقالت سوني: يرجى ملاحظة أنه قد لا تعمل جميع الأجهزة الطرفية أو الملحقات المرخّصة رسميًا من (PlayStation) أو الجهات الخارجية على (PS5)، ونوصي بمراجعة الشركة المصنّعة للتأكد من كون المنتج سيعمل مع (PS5).