iOS 14 بيتا 4 متاح الآن للتنزيل للمطورين

قامت شركة آبل بإطلاق الإصدار الرابع من iOS 14 و(iPadOS 14) للمطورين اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أقل من أسبوعين من الإصدار التجريبي الأخير، وعلى الرغم من وجود مشاكل بسيطة هنا وهناك، إلا أن إصدارات iOS 14 كانت مستقرة بشكل مدهش حتى هذه اللحظة، وبعد أن قمنا بالانتقال إلى iOS 14 في الشهر الماضي، لم نواجه أي مشاكل قد تجعلنا نفكر في العودة إلى (iOS 13) قبل الإصدار العام الذي يتوقع وصوله في هذا الخريف.

كالعادة، يتضمن الإصدار التجريبي الأخير من iOS 14 العديد من إصلاحات الأخطاء والتحسينات، لكن الخبر السار هو أن iOS 14 بيتا 4 يجب أن يحل التعطيل العرضي في (3D Touch) الذي يعاني منه المستخدمون.

ووفقًا لموقع آبل الإلكتروني، يحل الإصدار التجريبي 4 أيضًا مشكلة كانت تتسبب في إنهاء (App Store) بشكل غير متوقع عند تمكين الوصول الكامل للوحة المفاتيح، ويضيف إطار عمل (ExposureNotification) ويتيح لك الوصول إلى ملحقات (HomeKit) عندما يكون جهازك مقفلاً.

يتوفر الإصدار التجريبي 4 من آبل الآن إلى جانب تحديث برنامج (iPad) المطابق للمطورين، (iPadOS 14 beta 4). وإذا كنت تتساءل عما إذا كان جهازك متوافقًا مع الإصدار التجريبي 4، فإليك قائمة كاملة تحتوي على كل جهاز متوافق، وإذا كان جهازك من ضمن القائمة فيمكنك الحصول على الإصدار التجريبي 4: