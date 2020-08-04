HMD تطلق Nokia C3 بسعر لا يتعدى 100 دولار

أعلنت شركة (إتش إم دي جلوبال) HMD Global اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الأحدث (نوكيا سي3) Nokia C3 الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة بسعر لا يتعدى 100 دولار أميركي.

ويأتي الهاتف الذي يتوفر باللونين الذهبي والأسود بسماكة 8.69 ملم ويزن 184.5 جرامًا، وهو يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، ويحتوي ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 128 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. كما يحتوي الهاتف معالجًا بتردد 1.6 جيجاهرتز لم يُذكر اسمه.

ويقدم (نوكيا سي3) شاشة من نوع IPS LCD بقياس 5.99 بوصات وبدقة +HD. وهناك الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجابكسل، والكاميرا الخلفية الوحيدة التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل. وعلى ظهر الهاتف هناك حساس البصمة أيضًا.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 3,040 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن عن طريق منفذ (مايكرو يو إس بي) microUSB التقليدي. ويحافظ الهاتف على منفذ سماعات الأذن التقليدية، ودعم شريحتي اتصال SIM، وهناك زر Xpress Key الذي يسمح بتشغيل مساعد جوجل الرقمي Google Assisstant بسرعة أو تطبيقات أخرى.

ويتوفر (نوكيا سي3) في الصين للطلب الأولي، وذلك بسعر يعادل 100 دولار أميركي، ويمكن لمن يحجزون الهاتف الحصول عليه بسعر 95 دولارًا أميركيًا فقط.