متصفح إيدج.. إليك كيفية الوصول إلى علامات التبويب الرأسية الجديدة

لقد مرت بضعة أشهر منذ أن أخبرتنا مايكروسوفت عن الوصول الوشيك لخيار علامة التبويب الرأسية في متصفح إيدج الخاص بها، وكانت الأمور هادئة قليلاً على هذه الجبهة منذ ذلك الحين، ولكن من الممكن الآن تغيير طريقة تنظيم علامات التبويب الخاصة بك في متصفح إيدج الخاص بشركة مايكروسوفت.

تقول مايكروسوفت إن المحاذاة الرأسية لعلامات التبويب يمكن أن تساعد في تحسين كفاءة العمل، ولكن هناك أيضًا فوائد جمالية سيقدرها الكثير من المستخدمين، وتتمثل إحدى الفوائد الرئيسية للترتيب الرأسي في أنه يسهل إدارة أعداد كبيرة من علامات التبويب في وقت واحد، ولا يواجه المستخدم مشكلة تقلص علامات التبويب التي تخفي التسميات.

إن وصول علامات التبويب الرأسية يعتبر المرة الأولى التي يتوفر فيها مثل هذا الخيار في ما يمكن اعتباره متصفحًا سائدًا، وبالتأكيد، هناك خيار مماثل في (Vivaldi) القائم على (Chromium)، ولكن هذا بعيد جدًا عن التطبيق السائد والمستخدم على نطاق واسع.

يعمل ترتيب علامات التبويب بشكل عمودي على استخدام المساحة الأفقية الزائدة بشكل أفضل، وذلك بفضل انتشار الشاشات العريضة – أو الشاشات فائقة العرض – حيث تسهل هذه الميزة التعرف على علامات التبويب في لمح البصر، دون الحاجة إلى الاعتماد على الرموز المفضلة لمساعدتك في تحديد الموقع الذي ترتبط به علامة التبويب.

على الرغم من أن مايكروسوفت قد بدأت في منح مستخدمي إيدج الوصول إلى علامات التبويب الرأسية، إلا أنها لن تكون متاحة للجميع على الفور، في الواقع سيكون عليك تشغيل إصدار (Canary) من متصفح إيدج والذي يمكنك تنزيله من هنا.

بعد تثبيت الإصدار الصحيح من متصفح إيدج يتعين عليك عندئذٍ اتباع الخطوات التالية لتمكين إعداد تجريبي مخفي يمكّن علامات التبويب الرأسية:

قم بتشغيل متصفح إيدج إصدار (Canary) وقم بزيارة edge://flags

ابحث عن كلمة (shy) واستخدم القوائم المنسدلة لتمكين خيار ملء الشاشة وتمكين خيارات التمرير إلى (ShyUI).

أعد تشغيل متصفح إيدج من مايكروسوفت.

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