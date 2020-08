مايكروسوفت تحدد موعد إطلاق خدمة بث الألعاب xCloud

أعلنت مايكروسوفت اليوم الثلاثاء أنها ستطلق خدمة الألعاب السحابية التابعة لها (إكس كلاود) xCloud في 15 أيلول/ سبتمبر المقبل كجزء من حزمة اشتراك ستكون متاحة مقابل 15 دولارًا أميركيًا في الشهر.

وكان (فيل سبنسر) – رئيس وحدة (إكس بوكس) Xbox لدى مايكروسوفت – قد قال منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي: إن خدمة (إكس كلاود) xCloud ستُطلق مجانًا لعملاء خدمة الاشتراكات (إكس بوكس جيم باس) Xbox Game Pass، التي تتيح للاعبين الوصول إلى قائمة مختارة من الألعاب.

وقال سبنسر وقتئذ في منشور على مدونة مايكروسوفت: “سنجمع Xbox Game Pass و Project xCloud معًا بدون تكلفة إضافية لأعضاء Xbox Game Pass Ultimate”. وأضاف: “من خلال الألعاب السحابية في Game Pass Ultimate، ستتمكن من تشغيل أكثر من 100 لعبة Xbox Game Pass على هاتفك أو جهازك اللوحي”.

والآن قالت مايكروسوفت: إن إصدارًا تجريبيًا من خدمة الألعاب السحابية ستُضمَّن في تطبيق Xbox Game Pass في 15 أيلول/ سبتمبر، مما يتيح للاعبين الاستمرار في لعب ألعابهم المفضلة عبر السحابة، سواء باستخدام الهواتف، أو أجهزتهم اللوحية. وسيكون التطبيق متاحًا فقط على أجهزة أندرويد، وفي 22 دولة، ويشمل ذلك: الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وكوريا الجنوبية. وقالت مايكروسوفت: إنها ستطلق أيضًا لأجهزة الحاسوب، ولكن لم يُحدد تاريخ إصدارها لتلك الأجهزة حتى الآن.

وسيتمكن اللاعبون من الاختيار من بين أكثر من 100 لعبة عند الإطلاق. ولم تكشف مايكروسوفت عن جميع العناوين التي ستكون متاحة، ولكنها شاركت قائمة أولية من الألعاب، وتشمل: Destiny 2، و Gears of War 5، و Grounded، و Halo 5، و Minecraft Dungeons، والعنوان القادم Tell Me Why.

يُشار إلى أن سوق بث الألعاب عبر السحابة الوليد يشهد منافسة شديدة مع إطلاق شركات عديدة، مثل: جوجل، وإنفيديا لخدماتها الخاصة. ولا يزال هذا السوق يشهد بعض التعثّر، إذ قوبلت خدمة (إستاديا) Stadia من جوجل بمراجعات مختلطة، في حين واجهت منصة (جيفورس ناو) GeForce Now من إنفيديا بعض المشكلات مع المطورين، إذ سحبت شركة (أكتيفيجين بليزارد) Activision Blizzard جميع ألعابها من الخدمة في شهر شباط/ فبراير الماضي.

يُشار إلى أنه لدى سوني أيضًا خدمة اشتراك في الألعاب، تسمى (بلاي ستيشن ناو) PlayStation Now، تتيح للاعبين الوصول إلى العديد من ألعاب (بلاي ستيشن) عبر منصة (بلاي ستيشن 4) والحواسيب الشخصية. أما شركة (نينتندو) Nintendo اليابانية الرائدة في سوق الألعاب فحتى مع عدم مشاركتها في سوق الألعاب السحابية، إلا أنها عززت تركيزها على الألعاب المحمولة من خلال منصة (سويتش) Switch، والألعاب المستندة إلى الهواتف الذكية، مثل: Mario Kart Tour.