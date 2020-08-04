كيفية استعادة الصور المحذوفة على هواتف أندرويد

نلتقط الكثير من الصور باستخدام هواتفنا التي تعمل بنظام أندرويد ونستقبل الكثير من الصور من جهات اتصالنا أيضًا، ولكن في بعض الأحيان قد ينتهي الأمر بحذف الصور عن طريق الصدفة، أو قد تكون هناك مشكلة حيث تتوقف أجهزتنا عن العمل تمامًا ولا يمكننا تشغيلها.

في حال قمت بحذف صورة عن طريق الصدفة أو فقدت إمكانية الوصول إلى هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد فلا داعي للذعر، لأن هناك عدة طرق تساعدك على استرداد الصور على الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد الرائع.

Google Photos:

في حال لم تكن تعرف، تحوي (Google Photos) على سلة مهملات حيث يتم الاحتفاظ بالصور المحذوفة، فإذا حذفت صورة عن طريق الخطأ من هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد فهناك احتمال كبير بأن تكون الصورة لا تزال في سلة المهملات، كما أن استعادتها سهلة جدًا.

افتح تطبيق (Google Photos).

في الجزء السفلي من الشاشة الظاهرة أمامك، انقر فوق خيار (المكتبة) ثم اختر

(المهملات).

المس بشكل مستمر الصورة التي تريد استعادتها.

انقر فوق (استعادة).

ضع في اعتبارك أن هذه الطريقة لن تكون مجدية لمستخدمي هواتف أندرويد إذا تم حذف الصورة قبل أكثر من 60 يومًا، أو إذا قمت بالفعل بتفريغ سلة المهملات في (Google Photos). حيث تحتفظ سلة المهملات بالصور المحذوفة فقط لمدة تصل إلى 60 يومًا، لذلك إذا كان لديك صور قمت بحذفها قبل أكثر من شهرين، فلن تكون محظوظًا باستخدام هذه الطريقة.

الاستعادة من السحابة:

من الجيد دائمًا أن يكون لديك نسخة احتياطية من صورك على السحابة، ففي حال واجهت حالة فشل في محرك الأقراص، سيكون هناك دائمًا حل السحابة، لذا فكر في استخدام خدمة سحابية مثل (Google Photos) أو (Microsoft OneDrive) أو (Dropbox).

(Google Photos):

افتح تطبيق (Google Photos) على جهازك الذي يعمل بنظام أندرويد الرائع.

حدد الصور التي تم حذفها.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث واختر حفظ على الجهاز.

(Microsoft OneDrive):

قم بتشغيل (OneDrive).

حدد الصور من القائمة.

حدد الصور التي تريد استعادتها.

اضغط على أيقونة النقاط الثلاث واختر حفظ، حيث سيتم تنزيل الصور على هاتف أندرويد لديك.

(Dropbox):