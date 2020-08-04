صفقة اليوم.. احترف 3 لغات برمجة وأتمتة اختبار تطبيقات الويب مع خصم 98%

تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول احتراف برمجة تطبيقات الويب والألعاب باستخدام لغة بايثون، وكيفية استخدامها مع Selenium WebDriver لفهم طريقة أتمتة اختيار تطبيقات الويب، حيث ستبدأ من الأساسيات التي تشمل: كيفية تثبيت (Selenium WebDriver)، و Python، وiPython وإعدادها، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي لتتعلم الاختبار عبر المتصفح، وتصميم إطار الأتمتة، وغير ذلك الكثير.