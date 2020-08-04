صفقة اليوم.. احترف 3 لغات برمجة وأتمتة اختبار تطبيقات الويب مع خصم 98%

- الحزمة الكاملة لمطوري أتمتة اختبار تطبيقات الويب The Complete Web Automation Developer Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 739.
- المدة: 100 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف أكثر لغات البرمجة شيوعًا، وهي: (بايثون) Python، و(جافا) Java، و(جافا سكريبت) JavaScript، وكيفية استخدام كل منها مع أداة (Selenium) المفتوحة المصدر لأتمتة اختبار تطبيقات الويب المختلفة.
- تُعتبر (سيلينيوم) Selenium من أكثر أدوات أتمتة اختبار البرمجيات استخدامًا، حيث يستخدمها نحو 84% من مطوري البرمجيات في اختبار مشاريعهم، ومن أهم ميزاتها أنها أداة مفتوحة المصدر، وتدعم التصفح المتعدد (Cross Browsing) حيث يمكن استخدامها مع مختلف متصفحات الويب، ويمكن استخدامها أيضًا مع أي نظام تشغيل، كما تُستخدم مع العديد من لغات البرمجة مثل: Python، و Java، و Rubby، و #C، وغير ذلك الكثير.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول احتراف برمجة تطبيقات الويب والألعاب باستخدام لغة بايثون، وكيفية استخدامها مع Selenium WebDriver لفهم طريقة أتمتة اختيار تطبيقات الويب، حيث ستبدأ من الأساسيات التي تشمل: كيفية تثبيت (Selenium WebDriver)، و Python، وiPython وإعدادها، ثم ستنتقل إلى المستوى الاحترافي لتتعلم الاختبار عبر المتصفح، وتصميم إطار الأتمتة، وغير ذلك الكثير.
- تضم الحزمة دورة أخرى حول البرمجة بلغة جافا، وكيفية استخدامها مع Selenium WebDriver لاختبار تطبيقات الويب في الوقت الفعلي، ستتعرف على إطار (TestNG) الذي يغطي نطاقًا أوسع من فئات الاختبار، وأدوات مثل: Log4J و Maven و Jenkins. وكذلك فهم اختبار قاعدة البيانات، واختبار الأداء والاختبار القائم على السلوك.
- وهناك دورة أخرى حول لغة (جافا سكريبت) JavaScript التي تُعد من أكثر لغات البرمجة استخدامًا في تطوير تطبيقات الويب، والألعاب، حيث ستبدأ بتعلم أساسيات لغة جافا سكريبت؛ حتى تصل إلى إنشاء تطبيقات ويب ديناميكية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1600 دولارٍ.
- السعر الحالي بعد الخصم: 25 دولارًا.
- نسبة الخصم: 98%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Learn Python 3 From Scratch
- Selenium WebDriver with Python 3.x: Novice to Ninja
- Selenium WebDriver with Java: Novice to Ninja + Interview
- Mac Linux Command Line Basics
- Rest API Automation with Rest-Assured: Novice to Ninja
- TestNG Complete Bootcamp: Novice to Ninja
- The Complete Step-By-Step Java for Testers
- JavaScript for Beginners: A Complete Guide