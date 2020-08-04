جوجل تعلن عن Pixel 4a مع معالج Snapdragon 730G

كشفت شركة جوجل أخيرًا النقاب عن هاتفها الذكي من الفئة المتوسطة لعام 2020 المسمى (Pixel 4a)، وذلك بعد شهور من التأخير بسبب جائحة (COVID-19).

وظهرت التسريبات الأولى حول الجهاز منذ شهر ديسمبر، لكن جوجل أصبحت الآن مستعدة لإظهار الهاتف الذي سيتنافس مع (iPhone SE) من آبل و (Galaxy A51) من سامسونج في الولايات المتحدة.

وبحسب التسريبات السابقة، فإن الشركة لم تعلن على نموذج (XL) من الهاتف الذي يأتي بشاشة بقياس 5.81 إنشات مع سعر ميسور.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة مجموعة شرائح (Snapdragon 730G) مقترنة بما يصل إلى 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية و 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ولا توجد إصدارات ذات سعة تخزين إضافية ولا بطاقة (microSD).

وتتميز الشاشة، التي هي من نوع (OLED)، بقياس 5.81 إنشات، وبدقة 1080×2340 بكسلًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19.5:9.

وهناك أيضًا فتحة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

ويمكن لهاتف (Pixel 4a) جذب المستخدمين بسهولة الذين يبحثون عن شيء ميسور التكلفة وصغير الحجم في الوقت نفسه من خلال حجم هذه الشاشة، وذلك بالرغم من أن معدل التحديث هو 60 هرتزًا بدلًا من 90 هرتزًا في سلسلة (Pixel 4).

ويضم الجزء الخلفي من الهاتف مستشعرًا واحدًا من سوني (IMX363) بدقة 12.2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 ومجال رؤية 77 درجة، ويدعم هذا المستشعر جميع ميزات (Pixel 4)، مثل: (Night Sight) و (Portrait Mode) و (Top Shot).

وهناك أيضًا ميزة مثبت الصورة البصري (OIS) ومثبت الصورة الرقمي (EIS)؛ لمنع الاهتزاز عند تسجيل مقاطع الفيديو.

وهناك كاميرا أمامية واحدة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 بمستشعر من سوني (IMX355) ومجال رؤية 84 درجة، لكنها لا تدعم التركيز التلقائي.

ويمكن لجهاز (Pixel 4a) تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية عبر الكاميرا الخلفية وبدقة 1080 بكسلًا بمعدل 30 إطارًا في الثانية عبر الكاميرا الأمامية.

ويحتوي (Pixel 4a) من جوجل على بطارية صغيرة إلى حد ما بسعة 3140 ميلي أمبير يمكن شحنها بشكل سريع عبر معيار (Power Delivery 2.0) بقدرة 18 واطًا.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن منفذ الصوت بقياس 3.5 ملم لا يزال موجودًا، لكن الجهاز يفتقر إلى ميزة الشحن اللاسلكي.

ويتاح الهاتف للطلب الأولي في الولايات المتحدة مقابل 349 دولارًا، بينما ستبدأ المبيعات الفعلية في 20 أغسطس، وتبين أن الشائعات صحيحة، لذلك فإن اللون الوحيد المتاح هو الأسود فقط.

ويكلف الهاتف 349 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 340 يورو في ألمانيا، كما يباع الهاتف في أستراليا وكندا وفرنسا والهند وأيرلندا وإيطاليا واليابان وسنغافورة وإسبانيا وتايوان.