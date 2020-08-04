جوجل تعلن رسميًا عن إطلاق خدمة مشاركة الملفات Nearby Share

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء رسميًا عن إطلاق خدمة (المشاركة القريبة) Nearby Share، وذلك بعد سنوات من التطوير، وأشهر من الاختبار.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور: “لطالما طلب مجتمع أندرويد طريقة لمشاركة المحتوى بسرعة مع بعضهم بعضًا من أجهزتهم”. وأضافت: “لذا، بعد سنوات من التطوير، يطلق أندرويد (المشاركة القريبة)، وهي منصة لتفعيل خدمة المشاركة السهلة والموثوقة عبر الآلاف من طُرز هواتف أندرويد، وبين المليارات من المستخدمين”.

وأضافت جوجل: أن خدمة (المشاركة القريبة) ستُتاح لجميع هواتف أندرويد العاملة بالإصدار 6.0 وما بعده، وذلك بهدف تسهيل المشاركة الفورية للملفات، والروابط، والصور، والمزيد مع الناس المجاورين، وكل ذلك مع حماية الخصوصية.

وتسمح الخدمة الجديدة للمستخدمين باختصار الوقت من خلال نقرات بسيطة ثم رؤية قائمة من الأجهزة القريبة التي يمكن مشاركة المحتوى معها. وبعد اختيار المُستقبِل، فسيصله إشعار حيث يمكنه قبول أو رفض الملف. وتختار الخدمة بعدئذ تلقائيًا أفضل بروتوكول لجعل المشاركة أسرع، سواء عبر تقنية البلوتوث، أو البلوتوث المنخفض الطاقة، أو تقنية WebRTC، أو شبكات (واي فاي)، مما يسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات حتى دون الاتصال بالإنترنت.

وأكدت جوجل أن خدمة (المشاركة القريبة) تركز على الخصوصية، إذ يمكن مشاركة واستقبال الملفات دون الحاجة للقلق على معلومات جهات الاتصال؛ لأن الخدمة تسمح لكل من المستقبل والمرسل بتبادل الملفات بصورة مجهولة الهوية. ويمكن للمستخدم من خلال إعدادات الهاتف السريعة اختيار أن يكون مخفيًا، أو مرئيًا لبعض جهات الاتصال، أو مرئيًا لجميع جهات الاتصال.

وقالت جوجل: إن الخدمة ستعمل مع حواسيب (كروم بوك) خلال الأشهر المقبلة لتمكين تبادل الملفات بين هواتف أندرويد والحواسيب العاملة بنظام التشغيل (كروم أوإس).

هذا؛ وستكون بعض هواتف (بكسل) من جوجل، وهواتف سامسونج الأولى في الحصول على ميزة (المشاركة القريبة) اعتبارًا من اليوم. وستستمر جوجل في العمل مع الشركاء لجلب التقنية إلى المزيد من الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد خلال الأسابيع القليلة القادمة.