تقرير: سوق الأجهزة اللوحية يشهد نموًا بنسبة 26% في الربع الثاني من 2020

أظهر أحدث تقرير من شركة أبحاث السوق (كاناليس) Canalys بأن شحنات الأجهزة اللوحية في جميع أنحاء العالم وصلت إلى 37.5 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2020، وذلك بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 26٪ على أساس سنوي.

وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة اللوحية، التي تُعدُّ جزءًا من سوق أجهزة الحاسوب الشخصية، تعثرت في السنوات الأخيرة، لكن الطلب في الربع الثاني من عام 2020 عززه المستهلكون والشركات التي تريد الوصول بأسعار معقولة إلى قوة الحوسبة الأساسية، وشاشات أكبر لتسهيل العمل والتعلم عن بُعد، والترفيه.

وتمكن البائعون من زيادة الإنتاج لتلبية هذا الطلب المتجدد. وفي الوقت نفسه، قدم تجار التجزئة وشركات الاتصالات في مختلف الأسواق حوافز مالية على الأجهزة والبيانات لتشجيع شراء الأجهزة اللوحية.

ووفقًا للتقرير، فقد استفادت الشركات الخمس الكبرى في بيع الأجهزة اللوحية جميعها من الطفرة في الطلب للوصول إلى نمو مزدوج الرقم، والوصول إلى مستويات الشحن المرتبطة عادةً بموسم العطلات في الربع الرابع. وقد زادت شحنات آبل من حواسيب آيباد بنسبة 20% محافظة على المركز الأول في السوق، وذلك بعد شحن أكثر من 14 مليون وحدة، وهو رقم قياسي للربع الثاني.

وحافظت شركة سامسونج على مركزها الثاني، إذ شحنت 7 ملايين وحدة، ونمت بنسبة 39٪. واحتلت شركة هواوي المرتبة الثالثة، إذ ارتفعت الشحنات بنسبة 45٪ على أساس سنوي، وذلك بفضل الأداء القوي خاصةً في أوروبا الغربية. ثم جاءت شركة أمازون بنسبة 37٪، ثم لينوفو، التي تقود سوق أجهزة الحاسوب الشخصية بصورة عامة، وقد كانت الأسرع نموًا في سوق الأجهزة اللوحية بنسبة 53٪.

يُشار إلى أن سوق أجهزة الحاسوب الشخصية – ويشمل ذلك الأجهزة اللوحية – شهد نموًا بنسبة 14٪ مع شحن 110.5 ملايين وحدة في الربع الثاني من عام 2020. واحتلت لينوفو المركز الأول، بعد شحن 20.2 مليون حاسوب مكتبي أو محمول أو لوحي، وذلك بزيادة سنوية قدرها 12٪. واحتلت شركة آبل المرتبة الثانية بعد شحن 19.6 ملايين وحدة، بزيادة 18٪ على أساس سنوي على خلفية الربع المذهل لحواسيب آيباد وماك بوك. وفي المراكز الثالث، والرابع، والخامس، جاءت شركات: إتش بي، وديل، وسامسونج.