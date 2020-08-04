أوبو تطلق Oppo K6 5G مع دعم 5G بسعر منخفض

أعلنت شركة (أوبو) Oppo الشهر الماضي عن هاتفها الذكي (أوبو أي72 5جي) Oppo A72 5G، واليوم كشفت عن هاتف آخر يجلب شبكات الجيل الخامس 5G إلى الهواتف المتوسطة، وهو: (أوبو كي7 5جي) Oppo K7 5G.

ويدعم هاتف (أوبو كي7 5جي) الجديد من الشركة الصينية شبكات الجيل الخامس بفضل معالجه (سنابدراجون 765جي) Snapdragon 765G، الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويقدم الهاتف شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، وهي تحتوي حساس البصمة تحتها، كما تحتوي قطعًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 32 ميجابكسل. وعلى ظهره، هناك أربع كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 48 ميجابكسل، ودقة الثانية 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض، ودقة الثالثة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، ودقة الرابعة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويحتوي (كي7 5جي) – الذي يأتي بسماكة 7.96 ملم ويزن 180 جرامًا – بطارية بسعة 4,025 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 30 واطًا عن طريق منفذ (يو إس بي-سي) USB-C.

ويحتوي الهاتف على منفذ لسماعات الأذن السلكية، ويدعم تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية Hyper Boost 3.0 لتحسين أداء الألعاب، كما يأتي مع تقنية Link Boost 2.0 التي تستخدم كلًا من شبكات الجيل الخامس وشبكات واي فاي لتحسين سرعات الشبكة.

ويتوفر هاتف (كي7 5جي) بسعر يعادل 285 دولارًا أميركيًا لخيار 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وبسعر يعادل 330 دولارًا أميركيًا لخيار 256 جيجابايت. هذا، ويتوفر كلا الخيارين للطلب الأولي في الصين من خلال موقع JD.com على أن تبدأ المبيعات اعتبارًا من 11 آب/ أغسطس الجاري.