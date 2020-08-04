أهم 5 ميزات جديدة في إصدار متصفح جوجل كروم القادم

تعمل جوجل في كل إصدار جديد من متصفح (جوجل كروم) Google Chrome على إضافة المزيد من الميزات التي تُحسن من أداء المتصفح لجعله الخيار الأول لمتصفحي الويب، حيث تعمل على إضافة عدة ميزات جديدة لإصدار (Chrome 86) الذي سيصدر يوم 20 أغسطس الحالي.



إليك 5 من أبرز الميزات في إصدار متصفح جوجل كروم القادم:

1- ميزة القراءة لاحقًا:

تعمل جوجل على إضافة ميزة (القراءة لاحقًا) Read Later إلى المتصفح في أنظمة التشغيل ويندوز وماك أوإس وكروم أوإس، حيث تسمح الميزة للمستخدمين بحفظ صفحات الويب لقراءتها لاحقًا عبر زر جديد في واجهة مستخدم المتصفح.

2- استخدام كلمات المرور المحفوظة في كروم في تطبيقات iOS:

تقدم جوجل الآن في النسخة التجريبية من إصدار كروم 86 ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون تتيح لهم استخدام كلمات المرور المحفوظة في المتصفح في تطبيقات أخرى في الجهاز.

يمكن الوصول إلى كلمات المرور المحفوظة في هاتف آيفون من خلال الانتقال إلى قسم كلمات المرور والحسابات في الإعدادات، والضغط على خيار (الملء التلقائي لكلمات المرور)، ثم تحديد خيار (كروم) Chrome.

مع تمكين هذه الميزة، سيعمل كروم كخيار لإدارة كلمة المرور مع iCloud Keychain وتطبيقات إدارة كلمات المرور الأخرى، مثل 1Password. وستتمكن من تحديد كروم كخيار للبحث عن كلمة المرور عند تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات كما هو الحال مع تطبيقات إدارة كلمات المرور.

3- وضع توفير الطاقة:

يتيح الإصدار التجريبي من متصفح كروم الآن للمستخدمين جمع جميع علامات التبويب المفتوحة داخل مجموعة واحدة لتوفير مساحة في شريط علامات التبويب، حيث يمكن تشغيل علامة التبويب مرة أخرى من خلال الضغط على اسم المجموعة التي تم حفظها فيه واختيارها بشكل فردي.

كما تتيح ميزة (Tab Groups Collapse Freezing) للمستخدم تقليل استهلاك بطارية الجهاز واستخدام الذاكرة عن طريق تجميد جميع علامات تبويب متصفح جوجل كروم المفتوحة والعمل فقط على علامات تبويب محددة.

4- الاختصارات الذكية:

يمكنك الآن استخدام الاختصارات الذكية عند استخدام تطبيقات الويب، على سبيل المثال: إذا قمت بتثبيت تطبيق Twitter فسيعرض المتصفح تلقائيًا رموزًا لإنشاء تغريدات جديدة، والتحقق من الإشعارات، وإرسال رسائل مباشرة، فقط عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن على رمز التطبيق في شريط التطبيقات الموجود أسفل شاشة الحاسوب الرئيسية.

5- مزيد من التحسينات الأمنية في متصفح جوجل كروم:

في السابق كانت عملية الدفع في أجهزة أندرويد تمر بالعديد من الخطوات المعقدة، حيث يجب على المستخدمين العثور على بطاقتهم – حتى لو تم حفظها سابقًا – وإدخال رقم رمز التحقق من البطاقة الخاص بهم، لكن الآن سيستخدم متصفح جوجل كروم ببساطة تقنية المسح الضوئي لبصمات الأصابع أو التعرف على الوجه، مما يتيح للمستخدمين تخطي هذه الخطوة.