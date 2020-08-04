آبل تطلق تحديثًا كبيرًا لحاسوبها المكتبي iMac

أعلنت شركة آبل اليوم الثلاثاء عن تحديث كبير لحاسوبها المكتبي (آي ماك) iMac بقياس 27 بوصة، حافظت فيه على التصميم الحالي، ولكنها حدَّثت العتاد الداخلي للجهاز.

ويأتي هذا التحديث من آبل بعد أن قالت الأسبوع الماضي: إن أجهزة الحاسوب الشخصية (ماك) Mac شهدت أفضل نتائج في الربع الثالث في تاريخها، إذ ارتفعت إيرادات الأجهزة بنسبة 22%، وذلك مع اضطرار الناس في جميع أنحاء العالم تقريبًا إلى الدراسة والعمل من المنزل بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وخلال المدة الماضية، أطلقت آبل إصدارات مُحدَّثة من حواسيب (ماك بوك برو) MacBook Pro، و(ماك بوك أير) MacBook Air، والآن يبدو أنه قد جاء الدور على حاسوب (آي ماك) بقياس 27 بوصة، الذي يستهدف الأشخاص الذين يريدون شاشة أكبر بدقة 5K في مكاتبهم، والذين قد يعملون الآن من المنزل، ويُفضلون جهاز حاسوب مكتبيًا شاملًا بدلًا من جهاز الحاسوب المحمول.

وقالت آبل: إنها ركزت على بعض المجالات الرئيسية لتحسين تجربة الأشخاص في المنزل، ومن ذلك: الكاميرا، ومكبرات الصوت، والميكروفونات.

ويأتي الإصدار المحدث من الجهاز بكاميرا ويب قادرة على التصوير بالدقة الكاملة 1080p، وهي ميزة يطالب المستخدمون بتوفرها في جميع أجهزة (ماك) التابعة لشركة آبل، التي تُشحن عادةً مع كاميرا ويب بدقة 720p. وستُحسِّن الكاميرا الجديدة أداء الإضاءة المنخفضة أثناء الدردشة المرئية في الغرف المظلمة، وبفضل الدقة العليا ستكون الصور أكثر وضوحًا.

وأضافت آبل أيضًا ميكروفونات الاستوديو الموجودة في حواسيب (ماك بوك برو) MacBook Pro بقياس 16 بوصة، التي توفر صوتًا أكثر وضوحًا أثناء التحدث في مكالمات الفيديو أو تسجيل أشياء، مثل: ملفات البودكاست. أما مكبرات الصوت فهي نفسها، ولكن آبل تقول: إنها أضافت وحدة تحكم في الصوت تعمل على تحسين التوازن عند المستويات العالية والصوت العميق عند المستويات الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، أضافت الشركة أحدث معالجات إنتل من الجيل العاشر إلى جهاز (آي ماك)، كما أضافت بطاقات الرسومات من (أي إم دي) AMD، وهي: Radeon Pro 5300، و Radeon Pro 5500XT، و Radeon Pro 5700T.

هذا، ويتوفر الجهاز في ثلاثة طُرز، وبسعر 1,799 دولارًا أميركيًا، أو 1,999 دولارًا، أو 2,299 دولارًا، اعتمادًا على مواصفات المعالج، وبطاقة الرسومات، وحجم ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وسعة ذاكرة التخزين.