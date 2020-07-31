رويترز: الاتحاد الأوروبي سيحقق في صفقة استحواذ جوجل على Fitbit

أفادت وكالة رويترز اليوم الخميس نقلًا عن مصادر مطلعة بأن صفقة استحواذ شركة جوجل البالغة قيمتها 2.1 مليار دولار أميركي على شركة صناعة منتجات اللياقة البدنية (فيتبيت) Fitbit ستواجه الأسبوع المقبل تحقيقًا شاملًا في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

وعرضت جوجل في وقت سابق من الشهر الحالي عدم استخدام بيانات (فيتبيت) الصحية لمساعدتها على استهداف الإعلانات في محاولة لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي من مكافحة الاحتكار. والآن يُعتقد أن فتح تحقيق شامل يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي يرى أن العرض ليس كافيًا.

وبإتمام الصفقة، التي أُعلن عنها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ستصبح جوجل في منافسة مباشرةً مع شركات، مثل: آبل وسامسونج الرائدتين في سوق أجهزة اللياقة البدنية وسوق الساعات الذكية، وذلك إلى جانب شركات أخرى، مثل: هواوي، وشاومي.

وقال أحد مصادر رويترز: إنه المتوقع أن تستخدم المفوضية الأوروبية، التي ستبدأ التحقيق بعد انتهاء المراجعة الأولية في 4 آب/ أغسطس المقبل، التحقيق الذي استمر أربعة أشهر لتستكشف بعمق استخدام البيانات في مجال الرعاية الصحية.

وقالت متحدثة باسم جوجل: “إن مجال الأجهزة القابلة للارتداء مزدحم، ونعتقد أن الجمع بين جهود أجهزة جوجل، وفيتبيت سيزيد المنافسة في هذا القطاع، مما يفيد المستهلكين ويجعل الجيل القادم من الأجهزة أفضل ومتاحة بأسعار أقل”.

وأثار تعهد جوجل بعدم استخدام بيانات (فيتبيت) انتقادات من مقدمي الرعاية الصحية، والمنافسين في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، ومناصري الخصوصية لعدم معالجة مخاوفهم من أن الصفقة ستعزز هيمنتها في سوق البحث عبر الإنترنت والبيانات.

وعلى الصعيد الأوروبي أيضًا، قال منظمو حملة مقاطعة الإعلان لدى فيسبوك اليوم الخميس: إن الحملة “لن تختفي” حتى تُعالج مخاوفهم، ثم إنهم سيطلبون من المعلنين في أوروبا الانضمام لقضيتهم.