جوجل تحدد موعد الإعلان عن Pixel 4a المرتقب

أضافت شركة جوجل اليوم الخميس صفحة تشويقية إلى متجرها الإلكتروني (جوجل ستور) Google Store حيث قالت: إن هاتفًا جديدًا – يُتوقع أن يكون (بكسل 4أي) Pixel 4a – سيُطلق في 3 آب/ أغسطس المقبل.

ويُتوقع على نطاق واسع أن الهاتف الجديد سيكون خليفة (بكسل 3أي) Pixel 3a، الذي أُطلق العام الماضي مقابل 399 دولارًا أميركيًا، ولكنه يقدم بعض المواصفات المتقدمة التي امتاز هاتف (بكسل 3) Pixel 3 الأعلى سعرًا، مثل الكاميرات المتقدمة.

ومع أن جوجل لم تتمكن من إحداث طفرة كبيرة في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، الذي تهيمن عليه شركتا آبل، وسامسونج، ولكن هواتف بكسل المنخفضة التكلفة ساعدتها على زيادة المبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) في شهر تموز/ يوليو 2019 خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني من عام 2019: “مع إطلاق (بكسل 3أي) في أيار/ مايو، ارتفعت مبيعات وحدات بكسل الإجمالية في الربع الثاني بأكثر من الضعف على أساس سنوي”.

ولكن، لهذا العام، سيتنافس (بكسل 4أي) مباشرةً مع هاتف (آيفون إس إي) الجديد من آبل، الذي يقدم المعالج القوي ذاته الموجود في هواتف (آيفون 11) الرائدة وميزات إضافية، مثل: الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء، ويبدأ سعر آيفون إس إي من 399 دولارًا.

ويُتوقع أن يكون (بكسل 4أي) نسخة مخففة من هاتف جوجل الرائد لعام 2019 (بكسل 4)، وذلك قبل إطلاق هاتف (بكسل 5) المتوقع خلال خريف 2020.