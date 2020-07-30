iPhone 5G قد لا يصل في شهر سبتمبر

ألمحت شركة كوالكوم إلى أن بعض نماذج هاتف آيفون الداعم لشبكات الجيل الخامس (iPhone 5G) على الأقل لن تكون متاحة في شهر سبتمبر كالمعتاد.

وتدعي بعض الشائعات الأخيرة أن إطلاق الجيل القادم من هواتف آيفون سيتم تأجيله حتى شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر من هذا العام بسبب قيود العرض.

وشاركت شركة كوالكوم تقرير أرباحها للربع الثالث، وكذلك بعض التوقعات للربع القادم، وذكرت الشركة عبر هذا التقرير أنها تتوقع تأثيرًا على شحنات الربع الرابع مع تأخير الهاتف الرائد الداعم لشبكات (5G).

ومن المهم ملاحظة أن الربع الرابع بالنسبة لكوالكوم يغطي مبيعات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وفي حال لم يكن ذلك كافيًا لتأكيد شائعات تأخير إطلاق (iPhone 5G)، فقد قال المدير المالي لشركة كوالكوم، أكاش بالخيوالا (Akash Palkhiwala): إن بعض رقاقات (5G) التي كانت جاهزة للشحن في شهر سبتمبر تم تأخيرها حتى نهاية هذا العام.

وبالرغم من أن كوالكوم لم تذكر اسم أي شركة محددة، لكن من الصعب أن نتخيل أن الشركة تتحدث عن أي جهاز بخلاف أجهزة (iPhone 5G) القادمة، والتي من المتوقع أن تصل في خريف هذا العام.

ومن المتوقع أن تعلن آبل عن أربعة نماذج جديدة من آيفون هذا العام مع دعم شبكات الجيل الخامس (5G) بواسطة أجهزة مودم من كوالكوم بعد تسوية بقيمة 4.5 مليارات دولار في العام الماضي.

وتشمل أجهزة آيفون هذه دعمًا لكلا الإصدارين من شبكات الجيل الخامس (sub-6 GHz) و (mmWave)، لكن التقارير تدعي أنه سيتم إصدار (iPhone 5G) في أواخر شهر أكتوبر أو أوائل شهر نوفمبر بسبب جائحة (COVID-19).

وقال جون بروسر (Jon Prosser)، الذي تنبأ بشكل صحيح بموعد إطلاق بعض منتجات آبل هذا العام: إنه سيتم الإعلان عن نماذج آيفون 12 ونماذج آيباد الجديدة في شهر أكتوبر.

وفي حال كانت المعلومات صحيحة، فإنها ليست خطوة غير مسبوقة لشركة آبل، إذ أعلنت الشركة عن (iPhone X) في شهر سبتمبر 2017، لكنه لم يصل إلى المتاجر حتى شهر نوفمبر.

كما حدث شيء مماثل مع (iPhone XR) في 2018، حيث أعلنت الشركة عن الهاتف في شهر سبتمبر وتم إصداره في شهر أكتوبر.