هواوي تعلن عن حاسوب لوحي وسوار وساعة ذكية للأطفال

أعلنت شركة هواوي اليوم الخميس رسميًا عن حاسوبها اللوحي الجديد (ميت باد 10.8) MatePad 10.8، بالإضافة إلى منتجات أخرى، أحدها حاسوب لوحي آخر من سلسلة (إنجوي) Enjoy.

أما الحاسوب اللوحي الآخر (إنجوي تابلت 2) فهو يقدم شاشة بقياس 10.1 بوصات وبدقة 1920×1200 بكسل، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت. ويتوفر خيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت من الحاسوب بسعر يعادل 230 دولارًا أميركيًا، وبسعر 255 دولارًا أميركيًا لخيار 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت.

ويحتوي الحاسوب معالجًا من نوع (كيرين 710أي) Kirin 710A، وبطارية بسعة 5,100 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط. وهناك مكبرا صوت فقط بدلًا من أربعة. وسيتوفر الحاسوب اعتبارًا من منتصف آب/ أغسطس المقبل، وهو متاح للطلب الأولي في الصين اعتبارًا من اليوم.

ويمتاز السوار الإلكتروني (توك باند بي6) بأنه يُرتدى حول المعصم، ولكني إخراجه من السوار؛ المصنوع من الجلد، أو السيليكون، أو المعدن، للاستخدام كسماعة بلوتوث.

ويقدم السوار شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.53 بوصة وبدقة 460×188 بكسل، وهي تعرض الإشعارات من الهواتف الذكية العاملة بالإصدار 4.4 وما بعده من نظام التشغيل أندرويد، والإصدار 9.0 وما بعده من نظام iOS. ويدعم السوار مقاومة الماء والغبار وفق المعيار IP67.

ويحتوي (توك باند بي6) حساسًا لنبضات القلب، وحساسًا لتشبع الدم بالأكسجين SpO2، بالإضافة إلى القدرة على تتبع النوم. كما يحتوي بطارية بسعة 120 ميلي أمبير/ الساعة التي تدوم لمدة 3 أيام، وهي تُشحن عن طريق منفذ من نوع (يو إس بي-سي) USB-C. هذا؛ ويتوفر الحاسوب بسعر يعادل 140 دولارًا أميركيًا للسوار المصنوع من السيليكون، وبسعر يعادل 215 دولارًا للسوار المصنوع من المعدن.

وتمتاز الساعة الذكية المخصصة للأطفال Huawei Children’s Watch 4X بالمتانة، وهي تدعم مقاومة الماء حتى 50 مترًا لمدة 10 دقائق، مع أن وزنها لا يتجاوز 67.7 جرام. وتأتي بطاريتها بسعة 800 ميلي أمبير/ الساعة تكفي للعمل لمدة يومين.

وتقدم الساعة شاشة من نوع AMOLED بقياس 1.41 بوصة، وبدقة 360×320 بكسل، كما تقدم كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهناك كاميرا أخرى بدقة 8 ميجابكسل.

وتدعم Children’s Watch 4S تقنية (الاتصال القريب المدى) NFC لدعم تقنية الدفع Alipay، كما تدعم تلقي الاتصالات، وتدعم تقنيات المواقع: GPS، و GLONASS، و Galileo، و QZSS.

هذا، وستتوفر الساعة اعتبارًا من 19 آب/ أغسطس المقبل بسعر يعادل 200 دولار أميركي.