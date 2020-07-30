أطلقت مايكروسوفت الإصدار النهائي من تطبيق (أمان العائلة) Family Safety لمستخدمي الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي التشغيل أندرويد وiOS لإدارة وقت الشاشة للأطفال، واستخدام التطبيقات، وذلك لتوفير الأمان الرقمي لهم وإبلاغ الآباء بأي نشاطات غير مصرح لهم القيام بها أثناء تصفح الويب واستخدام التطبيقات.

إليك ما هو تطبيق Family Safety من مايكروسوفت وكيف يعمل؟

ما هو تطبيق Family Safety وكيف يعمل:

يتيح التطبيق للوالدين الحصول على تقارير عن (وقت الشاشة) وهو وقت استخدام الطفل للهاتف، واستخدام التطبيقات، وتعيين حدود للوقت المسموح به، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع، كما يقوم تطبيق (Family Safety) بمزامنة البيانات مع أجهزة ويندوز، وإكس بوكس، مما يعني أنه لو حُدِّد وقت الشاشة بساعة فقط، فإن هذه الساعة سوف تُحسب على جميع الأجهزة، بالإضافة إلى إمكانية حظر تطبيقات محددة بشكل كامل.

كما يمكن للوالدين ضبط عوامل تصفية للويب والبحث، وذلك بهدف تقييد التصفح للمواقع الملائمة للأطفال، ولكن ستعمل هذه الميزة فقط عبر متصفح (مايكروسوفت إيدج) Microsoft Edge في ويندوز، وجهاز إكس بوكس، وأجهزة أندرويد، بالإضافة إلى ذلك، يرسل تطبيق (Family Safety) للوالدين تقارير الاستخدام الأسبوعي، وإشعارات عندما يقوم الأطفال بالشراء من متجر مايكروسوفت أو Xbox.

ويمكن أيضًا استخدام التطبيق لمشاركة الموقع بين أفراد العائلة، مما تتيح للوالدين معرفة موقع أطفالهم، كما تُخطط مايكروسوفت أيضًا لإضافة إشعارات عندما يصل أفراد العائلة أو يغادرون موقعًا، ولكن ستكون هذه ميزة خاصة لمشتركي خدمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365.

كيفية استخدام التطبيق:

تحتاج إلى تنزيل التطبيق في جهازك بالإضافة إلى أفراد العائلة أيضا، ثم قم بإضافة الأطفال من الشاشة الرئيسية، بمجرد انضمامهم إلى مجموعة العائلة، اطلب من كل واحد الانتقال إلى إعدادات التطبيق في جهازه وتشغيل خيار (الإبلاغ عن الأنشطة) Activity Reporting.

كما يجب على الوالد تفعيل إعدادات إمكانية الوصول وحدود الاستخدام في هاتف الطفل، حيث تعتبر الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها إعداد مؤقتات التطبيق، التي يمكنك تفعيلها من خلال الخطوات التالية:

اضغط على اسم طفلك في تطبيق Family Safety.

اضغط على خيار (تقرير وقت الشاشة) Screen Time Report للاطلاع على قائمة التطبيقات المثبتة في أجهزتهم.

اضغط على تطبيق معين لتعيين حد زمني أو حظره.

بمجرد الضغط على زر الوقت المحدد، يمكنك تحديد عدد ساعات اليوم وأيام الأسبوع للسماح للطفل باستخدام التطبيق، كما يمكنك أيضًا إعداد الإطار الزمني لليوم الذي يمكنهم فيه استخدام التطبيق.

إذا قام أطفالك بفتح أي من التطبيقات المحظورة، سيتم إغلاق التطبيق على الفور، وسيتلقون إشعارًا يطلب منهم الحصول على إذن منك لاستخدام التطبيق، كما أن هناك شيئان يجب عليك مراعاتهما:

أولًا: لا يُسمح بحظر التطبيقات ووضع القيود في تطبيقات الجهات الخارجية عند استخدام التطبيق في الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل (iOS) لذلك، سيكون التطبيق مفيد بشكل أساسي إذا كانت العائلة تستخدم فقط أجهزة أندرويد وويندوز.

ثانيًا: إذا كنت تريد إعداد فلاتر المحتوى والبحث، فستحتاج إلى حظر المتصفحات الأخرى، مثل: جوجل كروم وفايرفوكس، حيث أن ميزة ضبط فلاتر المحتوى والبحث تعمل في متصفح (مايكروسوفت إيدج) فقط.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في جوجل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور.