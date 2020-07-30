تتيح لك خدمات بث الموسيقى مثل: (سبوتيفاي) Spotify الاستماع إلى ملايين الأغاني بشرط أن يكون لديك اتصال بالإنترنت، ولكن إذا كنت بحاجة إلى توفير خطة البيانات الخاصة بك أو الاستماع إلى قائمة تشغيل في منطقة لا يوجد فيه اتصال إنترنت، فيمكنك تنزيل الموسيقى وقوائم التشغيل في جهازك للاستماع إليها دون اتصال.

كيف يمكنك تنزيل الموسيقى من Spotify للاستماع إليها دون اتصال؟

ميزة تنزيل الموسيقى متاحة لمشتركي الإصدار المدفوع من التطبيق، حيث يمكنهم تنزيل ما يصل إلى 10000 أغنية في خمسة أجهزة كحد أقصى، وبالنسبة لمستخدمي الإصدار المجاني، فيمكنهم تنزيل ملفات البودكاست في الهواتف والأجهزة اللوحية.

كيفية تنزيل الموسيقى من Spotify في الهاتف:

في الأجهزة المحمولة، يمكنك تنزيل قوائم التشغيل أو الألبومات أو ملفات البودكاست، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ابحث عن الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد تنزيلها، في نظام التشغيل أندرويد اضغط على أيقونة (تنزيل) Download في أعلى الجهة اليمنى، في نظام التشغيل (iOS) اضغط على السهم المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليسرى.

سيظهر سهم متجه للأسفل أسفل كل أغنية في الألبوم، وسيتحول لونه إلى اللون الأخضر عند اكتمال التنزيل، وتذكر سيعتمد الوقت المستغرق لتنزيل الألبوم على سرعة الإنترنت لديك.

عندما تكون غير متصل بالإنترنت وتريد الاستماع إلى الموسيقى التي قمت بتنزيلها، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على خيار (مكتبتك) Your Library.

اضغط على خيار (الموسيقى) Music ثم ابحث عن الموسيقى الخاصة بك ضمن الألبومات أو قوائم التشغيل، إذا تم تنزيل الألبوم أو قائمة التشغيل وكان متاحًا للاستخدام في وضع عدم الاتصال، فسترى بجواره سهم أخضر متجه للأسفل.

إذا كنت تعلم أن اتصال الإنترنت غير متاح لك لبعض الوقت، فقم بتنشيط (وضع عدم الاتصال) Offline Mode والذي سيعرض لك المحتوى الذي قمت بتنزيله فقط.

في نظام التشغيل أندرويد:

اضغط على أيقونة (الصفحة الرئيسية) Home في أسفل الشاشة، ثم اضغط على القائمة الرئيسية (رمز الترس) في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

في النافذة التي تظهر لك، قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (وضع عدم الاتصال) Offline Mode إلى وضع التشغيل.

في نظام التشغيل (iOS):

اضغط على أيقونة (الصفحة الرئيسية) في أسفل الشاشة، ثم اضغط على رمز القائمة الرئيسية (رمز الترس).

اضغط على خيار(التشغيل) Playback ثم قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (بلا اتصال) Offline إلى وضع التشغيل.

كيفية حذف الألبومات وقوائم التشغيل من قائمة التنزيلات في هاتفك:

إذا لم تعد بحاجة إلى الاستماع بلا اتصال، أو كنت تريد تحرير مساحة على هاتفك فيمكنك حذف الألبومات وقوائم التشغيل من قائمة التنزيلات عن طريق الخطوات التالية:

في نظام التشغيل أندرويد:

انتقل إلى الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد حذفها في تبويب (التنزيلات) في التطبيق.

قم بتبديل الزر الذي بجوار خيار (تنزيلات) Downloaded إلى وضع إيقاف التشغيل.

في نظام التشغيل أندرويد:

اضغط على السهم الأخضر المتجه للأسفل بجوار الألبوم أو قائمة التشغيل في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

اضغط على خيار (حذف) في النافذة المنبثقة التي تظهر لك.

ملاحظة: لمنع الأشخاص من تنزيل الموسيقى على أجهزتهم ثم إلغاء اشتراكاتهم في الإصدار المدفوع، تطلب Spotify من الأشخاص الاتصال بالإنترنت مرة واحدة على الأقل كل 30 يومًا، إذا لم يكن الأمر كذلك، فستفقد إمكانية الوصول إلى الموسيقى التي تم تنزيلها بعد مرور هذا الشهر.