كيف تحدث الرؤية الحاسوبية فرقًا في تطور الشركات؟

إن القدرة على الرؤية والمعالجة ثم العمل على الإدخال المرئي أمر صعب للغاية لتكراره في الآلات، وهذا بالضبط ما تهدف إليه الرؤية الحاسوبية (CV). حيث يمكن للآلات أن ترى مثل البشر، فعندما يتم تطبيق خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق على السيرة الذاتية، يمكن للرؤية الحاسوبية أن تحاكي وظائف الرؤية البشرية لتحديد ومعالجة وتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تساعد الشركات ذات الرؤى غير المسبوقة وتفتح فرص جديدة في الخدمة.

لفت النمو السريع للرؤية الحاسوبية انتباه (C-suite) لاستثمار مليارات الدولارات في أبحاث الرؤية الحاسوبية وتطوير المنتجات، حيث تتضمن العديد من (MNC) حالات أمنية، على سبيل المثال، اكتشاف الوجوه البشرية بدقة مذهلة.

يمكن للرؤية الحاسوبية الكشف عن حركات المرور في الطريق السريع؛ ويمكن لشركات البيع بالتجزئة السماح لعملائها بالبحث عن بنطلون جينز يرتديه المشاهير ببساطة من خلال تحميل صورة.

باستخدام الكاميرات ودمج مصادر أخرى للبيانات، يمكن للرؤية الحاسوبية جمع معلومات حيوية حول أهم جوانب عمليات الشركة والتي تشمل مجموعة من الأشخاص والمنتجات والأصول والمستندات التي تشكل العمود الفقري للعمليات، كما تعمل الرؤية الحاسوبية عندما تجمع المؤسسات صورًا رقمية وتطبق خوارزميات التعلم العميق لتحديد وتصنيف الأشياء بدقة من خلال التفاعل مع ما (تراه) بأعينها الآلية.

الرؤية الحاسوبية وذكاء المستندات:

رقمنة الوثائق في المؤسسات أمر بالغ الأهمية، حيث إن الكثير من الوثائق غير المنظمة قادمة من الفواتير أو الإيصالات أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو العقود، يكون للتكنولوجيا التقليدية (object character recognition) تطبيق محدود من المستندات القائمة على الصور، هنا يمكن للرؤية الحاسوبية اكتشاف وتضييق الكائنات المستهدفة بدقة لتقديم رؤى رئيسية قد تستغرق سنوات للكشف عنها.

الرؤية الحاسوبية وذكاء المنتج:

إن ذكاء المنتج المدفوع بالرؤية الحاسوبية في شركات البيع بالتجزئة، بما في ذلك محلات السوبر ماركت، يولد تجربة تسوق سلسة تزيل الحاجة إلى عمليات الدفع الفعلية وبالتالي الانتظار في الوقت المحدد. في الولايات المتحدة، تستخدم خدمة (Amazon Go) الرؤية الحاسوبية مما يتيح نوعًا فريدًا من تجربة التسوق، باستخدام الكاميرات المدعومة من هذه الرؤية التي تتعرف على المتسوقين وتتبعهم من خلال المتجر، وحتى تعرف الحساب الذي يرتبط به المستخدم، كما تقوم بتسجيل المنتجات التي يتم وضعها في الحقيبة بأعلى درجات الدقة.

ذكاء صور متعدد الأبعاد:

يتم الاستعانة بالرؤية الحاسوبية بشكل كبير في الأشعة وتساعد حلول الذكاء الاصطناعي الحالية أطباء الأشعة على تشخيص الأمراض من الأشعة المقطعية والأشعة السينية والتصوير بالرنين المغناطيسي. تقدم (MaxQ AI)، على سبيل المثال، حلاً يستعين بالرؤية الحاسوبية لمساعدة الأطباء المتخصصين على تحديد الحالات النادرة في فحوصات الدماغ لاقتراح خيارات العلاج الوقائي والوصفي.