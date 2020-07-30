كيفية مشاركة موسيقى Spotify عن بُعد في الوقت نفسه

بعد إطلاق تطبيق (سبوتيفاي) Spotify ميزة مزامنة الموسيقى مع الأصدقاء التي تُسمى (الجلسات الجماعية) Group sessions لمستخدمي الإصدار المدفوع في شهر مايو الماضي، أضاف التطبيق خلال الأسبوع الماضي تحسينات جديدة في الميزة للعمل عن بُعد حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة من الاستمتاع بقوائم التشغيل المفضلة لديهم أو بث حلقات البودكاست معًا في الوقت الفعلي بغض النظر عن مكانهم.

إليك كيفية مشاركة موسيقى Spotify عن بُعد مع الأصدقاء في الوقت نفسه:

أعلنت Spotify عن التحسينات الجديدة التي تم إجراؤها على ميزة (الجلسات الجماعية) لمشتركي الإصدار المدفوع يوم الثلاثاء الماضي، حيث ذكرت في تدوينة على موقعها الإلكتروني: “في أحدث ابتكاراتنا، قمنا بتحسين ميزة (الجلسات الجماعية) Group sessions بإضافة وظائف جديدة تمامًا تسمح لمستخدمي الإصدار المدفوع حول العالم بمزامنة قائمة التشغيل نفسها أو بث البودكاست في الوقت نفسه”.

وأضافت: “لذا بغض النظر عن المسافة سواء كانت على بعد ستة أقدام أو على بعد ألف ميل، يمكنك أنت وأصدقائك الآن الاستماع إلى المحتوى نفسه في الوقت نفسه في أجهزتك بالإضافة إلى التحكم في التشغيل، حيث يمكن لمجموعات من شخصين إلى خمسة أشخاص استخدام هذه الميزة في آن واحد من خلال مشاركة رابط (الانضمام) join عبر تطبيقات المراسلة أو منصات التواصل الاجتماعي مع بعضهم البعض”.

كيفية مشاركة موسيقى Spotify عن بُعد في الوقت الحقيقي:

تأكد من أن الجميع مشتركين في الإصدار المدفوع من التطبيق.

في شاشة التشغيل في التطبيق، اضغط على قائمة (الاتصال) Connect في أسفل الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اختر (بدء جلسة جماعية) Start a group session.

قم بمشاركة رابط الدعوة مع ما يصل إلى أربعة آخرين، كما يمكنك أيضا إرسال رمز QR الذي يقدمه التطبيق للانضمام.

بمجرد انضمام الآخرين، يمكن لأي شخص تخطي الأغاني الجديدة وإيقافها مؤقتًا وتشغيلها وإضافتها إلى الجلسة الجماعية.

ملاحظة: إذا قام شخص واحد بإجراء تغيير في قائمة التشغيل، فسوف ينعكس على الفور في جميع أجهزة الأشخاص الموجودين في المجموعة، بالإضافة إلى أن ميزة (الجلسات الجماعية) لا تزال في المرحلة التجريبية يمكنك توقع استمرار تطور التجربة بمرور الوقت.

