كيفية إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في iMessage على آيفون

تبدو إيصالات القراءة في iMessage مفيدة جدًا عندما تحتاج إلى إرسال رسالة مهمة إلى شخص ما وتنتظر رده بفارغ الصبر، ولكن قد تبدو متطفلة في الوقت ذاته عندما تتلقى رسالة ويتم وضع علامة عليها كمقروءة في محادثة المرسل، وإذا كنت تعتقد أنها مشكلة بالنسبة لك، دعنا نريك كيفية إيقاف إيصالات القراءة على في iMessage على آيفون.

كيفية إيقاف إيصالات القراءة في iMessage لجميع الرسائل:

افتح تطبيق الإعدادات على جهاز آيفون لديك.

اضغط على الرسائل.

أوقف (تشغيل مفتاح إرسال إيصالات القراءة).

لن تتمكن المحادثات في رسائلك في iMessage من رؤية إيصال القراءة من الآن فصاعدًا، وإذا غيرت رأيك، يمكنك تمكينه عن طريق تشغيل المفتاح.

كيفية تعطيل إيصالات القراءة لجهات اتصال معينة:

قم بتشغيل تطبيق الرسائل على جهاز آيفون.

اختر محادثة لا ترغب في إرسال إيصالات القراءة إليها.

اضغط على اسم جهة الاتصال الموجود أعلى الشاشة.

حدد خيار (المعلومات) من الخيارات المتاحة.

قم بإيقاف (تشغيل إرسال إيصالات القراءة).

يمكنك إيقاف (تشغيل إيصالات القراءة) لجهات اتصال متعددة في iMessage بمساعدة هذه الخطوات، ويعمل هذا الأمر بشكل أفضل عندما تحتاج إلى إدارة الإعدادات لعدة جهات اتصال في تطبيق الرسائل.

إيصالات القراءة هي ميزة ممتازة يمكنك استخدامها وفقًا لتفضيلاتك. ونظرًا لأن جميع الرسائل ليست ضرورية لمعالجة الاتصال الصحيح، يمكنك تعيين الإعدادات الصحيحة لكل محادثة والحفاظ على الخصوصية الكاملة.

يتيح لك تطبيق iMessage تضمين تأثيرات ملصقات (Memoji) وتأثيرات الفقاعات النصية والرسوم المتحركة على الشاشة بأكملها طرقًا أكثر للتعبير عن نفسك عند الدردشة مع الأصدقاء عبر في نظامي التشغيل (آي أو إس) و (آيباد أوإس) حيث يمكنك استخدام التأثيرات في التطبيق للتأكيد على نقطة ما، أو التعبير عن الحالة المزاجية، أو الاحتفال، أو مجرد إنشاء تأثيرات فريدة للمتعة فقط.

كما يمكنك إرسال رسائل نصية تتضمن تأثيرات في تطبيق iMessage من خلال اتباع الخطوات في الرابط المرفق. كما يمكنكم متابعة جميع الأخبار والنصائح المتعلقة بهواتف آيفون من خلال متابعة القسم الخاص بهزاتف آيفون في موقعنا.