جوجل تتيح الآن اللعب مع الحشرات الرقمية في الواقع المعزز

إذا كنت من محبي الحشرات ولكنك لا تريد رؤيتها في غرفة المعيشة الخاصة بك، فهناك طريقة يمكنك من خلالها النظر إليها وحتى اللعب معها رقميًا، حيث أضافت شركة جوجل الآن حشرات الواقع المعزز إلى نتائج البحث، ففي السابق، أضافت جوجل الديناصورات والقطط والدببة والحيوانات الأخرى التي يمكنك وضعها في غرفتك وعرضها بالحجم الفعلي، أما الآن فقد أطلقت جوجل أداة جيدة لاستخدامها في دروس المنزل للأطفال حيث يتعلمون المزيد عن الحيوانات أو يمكنك اعتبارها مجرد شيء ممتع تقوم به عندما تشعر بالملل أو الفضول.

لا يوجد الكثير من الناس مغرمون بالحشرات ولكن إذا كنت تريد رؤيتها عن قرب، فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الاعتماد على حشرات جوجل الرقمية التي تعتمد على الواقع المعزز، فقط ابحث عن أسماء الحشرات المضمنة في تطبيق جوجل الخاص بك أو في نتائج البحث، وسترى خيار (“عرض ثلاثي الأبعاد) ثم (عرض في مساحتك) إذا كنت ترغب في عرض الحشرات الرقمية في مساحتك. وبمجرد النقر على خيار (عرض في مساحتك)، ما عليك سوى اتباع التعليمات، حيث سيطلب منك أحيانًا تحريك هاتفك حول منطقة الأرضية، كما يمكنك عرض الحشرات بحجمها الحقيقي أو بحجم أكبر إذا كنت تريد فحصها عن كثب.

إن إتاحة حيوانات الواقع المعزز في بحث جوجل هي إحدى الطرق لمساعدة الأطفال في تعلم دروس علم الأحياء الخاصة بهم. حيث من الممكن عرض الصور وحتى مقاطع الفيديو الخاصة بهذه الحشرات.

بالطبع لتكون قادرًا على رؤية هذه الحشرات والحيوانات الأخرى إلا باستخدام الواقع المعزز حيث ستحتاج إلى جهاز يدعم (ARCore). كما ستحتاج أيضًا إلى تطبيق جوجل أو على الأقل لمتصفح كروم. ويمكنك أيضًا البحث في متصفحات أخرى، ولكن بمجرد اختيار العرض ثلاثي الأبعاد، ستتم إعادة توجيهك إلى تطبيق جوجل. لذلك من الأفضل البحث عنها فقط على تطبيق جوجل.

إذا كنت مهتمًا، فإليك الحشرات التي يمكنك البحث عنها: (rhinoceros beetle, Hercules beetle, Atlas beetle, stag beetle, giant stag, Miyama stag beetle, shining ball scarab beetle, jewel beetle, ladybug, firefly, Rosalia batesi, swallowtail butterfly, morpho butterfly, atlas moth, mantis, grasshopper, dragonfly, hornet, robust cicada, brown cicada, periodical cicada, Walker’s cicada, و evening cicada).