تسريب تصميم MatePad 10.8 المرتقب من هواوي ومواصفاته

أدرج موقع التجارة الإلكترونية الصيني JD.com مؤقتًا الحاسوب اللوحي المرتقب من شركة هواوي (ميت باد 10.8) MatePad 10.8، الذي سيأتي خلفًا لحاسوب (ميت باد إم6 10.8) MatePad M6 10.8 من العام الماضي.

وظهر في الموقع أن سعر طراز (واي فاي) فقط من الحاسوب سيعادل 330 دولارًا أميركيًا، وهو يطابق سعر حاسوب (ميت باد إم6 10.8). ومع ذلك، فإن الحاسوب الجديد سيقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، مقارنةً بحجم 4 جيجابايت في حاسوب العام الماضي، ثم إن ذاكرة التخزين الداخلية ستكون بسعة 64 جيجابايت.

وبحسب ما ظهر في الموقع، فإن (ميت باد 10.8) سيحتوي معالجًا من نوع (كيرين 990) Kirin 990، وهو المعالج ذاته الموجود في حاسوبها اللوحي الرائد (ميت باد برو) MatePad Pro الذي يقدم شاشة من نوع AMOLED بقياس 10.8 بوصات.

وسيحافظ الحاسوب على دقة الشاشة البالغة 2560×1600 بكسل مع نسبة أبعاد 16:10، وسيدعم القلم الإلكتروني (إم-بنسل) M-Pencil، وسيكون هناك أيضًا دعم للوحات المفاتيح. وسيحافظ الحاسوب أيضًا على سعة البطارية البالغة 7,500 ميلي أمبير/ الساعة. وسيأتي مع مجهزًا بأربعة مكبرات صوت تدعم تقنية Harman Kardon، بالإضافة إلى تقنية الصوت (هواوي هايستن 6.1) Huawei Histen 6.1.

وسيدعم (ميت باد 10.8) تقنية Wi-Fi 6، وتقنية الاتصال القريب المدى NFC، ويُرجح أن يكون هناك نسخة تدعم شبكات الجيل الخامس 5G من الحاسوب. ومع أن حاسوب (ميت باد إم6) جاء مع طراز بقياس 8.4 بوصات، ولكن لا يُعلم إن كان الحاسوب الجديد سيحذو حذوه.

وسيُطلق (ميت باد 10.8) عبر موقع JD.com اعتبارًا من 30 تموز/ يوليو الجاري، على أن يبدأ الشحن اعتبارًا من 13 آب/ أغسطس المقبل.