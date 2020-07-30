تسريب الصور الصحيفة لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy Z Fold 2 5G

تعتزم شركة سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر في 5 آب/ أغسطس المقبل الإعلان عن 5 منتجات جديدة، من بينها هاتفها القابل للطي (جالاكسي زد فولد 2 5جي) Galaxy Z Fold 2 5G.

وخلال الأيام الماضية، حظي الهاتف بعدد من التسريبات، مثل تسريب صورتين حيتين، والآن نُشرت الصور الرسمية التي تكشف عن المزيد عن تصميم الهاتف، والألوان التي سيتوفر بها، وهما اللونان: البرونزي، والأسود.

وبما يتماشى مع التسريبات السابقة، وأكدته الصورتان الحيتان للهاتف، فإن الكاميرا الأمامية للهاتف ستأتي ضمن ثقب في الشاشة، وليس في قطع كما في هاتف العام الماضي (جالاكسي فولد).

ويبدو تصميم الكاميرات الخارجية للهاتف شبيهًا بتصميم كاميرات هواتف سلسلة (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20 المرتقب خلال حدث الإعلان عن (جالاكسي زد فولد 2 5جي) نفسه.

ووفقًا للتسريبات السابقة، فإن الهاتف سيقدم شاشة خارجية بقياس 6.23 بوصات، بالإضافة إلى شاشة داخلية من نوع Super AMOLED بقياس 7.7 بوصات حين الفتح. وتدعم الشاشة الداخلية معدل تحديث 120 هرتز.

وتأتي الكاميرات الخارجية الثلاث بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 12 ميجابكسل للثانية، وبدقة 12 ميجابكسل للثالثة. أما الكاميرا الأمامية الداخلية، فهي ستأتي بدقة 10 ميجابكسل. وسيقدم الهاتف ذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت، وبطارية بسعة 4,356 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن اللاسلكي السريع باستطاعة 15 واط.

وتتحدث التسريبات الأخرى عن أن هاتف (جالاكسي زد فولد2 5جي) سيُطلق بسعر 2,000 دولار أميركي، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي فولد) الأول.

وتأتي التسريبات الجديدة بعد أن نشرت شركة سامسونج يوم الاثنين الماضي الفيديو التشويقي الأول لحدث Galaxy Unpacked المقرر في 5 آب/ أغسطس الجاري، وفيه ألمحت إلى عدد المنتجات التي سيُعلن عنها خلال الحدث.

وفي نهاية الفيديو – الذي مدته 30 ثانية – ظهرت 5 منتجات في الظل، ويبدو أن سامسونج ستعلن عن هاتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، وهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، وهاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2 القابل للطي، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، والحاسبين اللوحيين: (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus.