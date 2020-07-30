تحكم في هاتف آيفون بكل سهولة بفضل مركز التحكم

مركز التحكم هو المكان الشامل للوصول السريع إلى العشرات من المزايا في هاتف آيفون حيث يتيح لك التحكم بعناصر (HomeKit) وتشغيل الموسيقى وجهاز التحكم عن بُعد في (Apple TV) والماسح الضوئي (QR) وغير ذلك الكثير، وبالنسبة لمعظم عناصر التحكم، لا تحتاج حتى إلى فتح التطبيق، حيث يمكنك تنفيذ الإجراءات مباشرة في مركز التحكم.

كيفية تمكين مركز التحكم على شاشة القفل في هاتف آيفون:

قد يكون مركز التحكم على شاشة القفل في هاتف آيفون مغلقًا، فإذا لم تشاهده عند التمرير لأعلى من أسفل الشاشة، فتحقق من عدم تعطيله.

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

انقر فوق (Face ID) أو (Touch ID) ورمز المرور.

أدخل رمز المرور الخاص بك إذا طُلب منك.

مرر لأسفل وشغّل مفتاح مركز التحكم.

كيفية الوصول إلى مركز التحكم:

يمكنك الوصول إلى مركز التحكم من أي شاشة على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، بما في ذلك أثناء استخدامك للتطبيق أو أثناء اللعب، وكل ما عليك فعله هو التمرير لأعلى في حال كنت تستخدم هاتف آيفون 8 وما فوق والتمرير لأسفل من الزاوية اليمنى إذا كنت تستخدم (iPhone X) والإصدارات الأحدث.

الوصول إلى مركز التحكم في هاتف آيفون مع (Touch ID):

المس الحافة السفلية للشاشة.

مرر إصبعك باتجاه الجزء العلوي من الشاشة.

الوصول إلى مركز التحكم في هاتف آيفون مع (Face ID):

المس الحافة العليا اليمنى من الشاشة حيث توجد البطارية ورموز الواي فاي.

مرر إصبعك باتجاه الجزء السفلي من الشاشة.

كيفية تخصيص مركز التحكم:

في مركز التحكم المعاد تصميمه، يمكنك اختيار الأدوات التي تريدها، ولن تتمكن من إجراء تغييرات على وضع الطائرة والخلوي و الواي فاي والبلوتوث وتشغيل الصوت ودوران قفل الشاشة وعدم الإزعاج وسطوع الشاشة وعناصر التحكم في الصوت، حيث تبقى عناصر التحكم هذه في مركز التحكم.

ومع ذلك، يمكنك إضافة أو إزالة ما يلي: المصباح اليدوي والمؤقت والكاميرا والصفحة الرئيسية وتسجيل الشاشة والآلة الحاسبة وعدم الإزعاج أثناء القيادة والملاحظات والمحفظة واختصارات إمكانية الوصول والمنبه و(Apple TV Remote) والوصول الموجه والاستماع المباشر والملاحظات وحجم النص ووضع الطاقة المنخفضة والمكبر وساعة الإيقاف وحجم النص وماسح (QR) والمذكرات الصوتية.

كيفية تعطيل مركز التحكم على شاشة القفل:

إذا كنت لا تريد الوصول إلى مركز التحكم على شاشة القفل في هاتف آيفون فيمكنك تعطيله بالكامل، وبهذه الطريقة لن يتمكن أحد من استخدام أي من عناصر التحكم في هاتف آيفون أو جهاز آيباد بدون فتحه أولاً.

قم بتشغيل تطبيق الإعدادات على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

انقر فوق (Face ID) أو (Touch ID) ورمز المرور.

أدخل رمز المرور الخاص بك إذا طُلب منك.

قم بالتمرير لأسفل وأوقف تشغيل مركز التحكم في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

كيفية تعطيل الوصول إلى مركز التحكم من داخل التطبيقات:

قد لا تتمكن من تعطيل مركز التحكم على شاشة القفل في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، ولكن يمكنك إيقاف الوصول إليه من داخل التطبيقات.