الإعلان عن Galaxy M31s ببطارية بسعة 6000 ميلي أمبير

أعلنت شركة سامسونج عن هاتفها الذكي الجديد المسمى (Galaxy M31s)، مما يضيف فردًا جديدًا إلى عائلة سلسلة (Galaxy M) ذات الشعبية الكبيرة.

ويأتي الهاتف خلفًا لهاتف (Galaxy M31) الصادر في شهر فبراير من هذا العام، حيث أطلقت سامسونج هاتف (Galaxy M30) في شهر فبراير من عام 2019، ودفع الاستقبال اللائق للهاتف سامسونج إلى إصدار (Galaxy M30s) في سبتمبر 2019.

ويحمل الهاتف تصميمًا متدرجًا باللون الأسود (Mirage Black) أو الأزرق (Mirage Blue)، ويتميز بوجود ماسح ضوئي مثبت على الجانب، وهناك أيضًا دعم للشحن السريع بقدرة 25 واط (مع وجود الشاحن في العلبة) لشحن البطارية الضخمة البالغة سعتها 6000 ميلي أمبير.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع (Infinity-O sAMOLED) بقياس 6.5 إنشات وبدقة (+FHD)، وهي الأولى من نوعها بالنسبة لسلسلة (Galaxy M)، مع قدرة سطوع تصل إلى 420 شمعة في المتر المربع.

وفيما يتعلق بالتصوير، فقد أضافت سامسونج كاميرا رباعية لهاتف (Galaxy M31s) بعدسة أساسية (Sony IMX682) بدقة 64 ميجابكسل بفتحة f/1.8، مع عدسة ثانوية واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدتان بدقة 5 ميجابكسل لكل منهما، الأولى للقطات الماكرو والأخرى للبيانات العميقة.

وقامت سامسونج بإحضار وضع (Single Take) الذي يلتقط ما يصل إلى 10 صور ومقاطع فيديو بضغطة واحدة على زر الغالق، في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل، تمامًا مثل (Galaxy M31).

وتتضمن ميزات الكاميرا الأخرى القدرة على قلب الكاميرات أثناء التسجيل وزاوية السيلفي الذكية والتقطيع الليلي والقدرة على إنشاء الفلاتر الخاصة بك.

ويعمل الهاتف بواسطة معالج (Exynos 9611)، ويأتي مع 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع (LPDDR4X)، و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسيع من نوع (UFS 2.1).

ويمكن أيضًا استخدام البطارية بسعة 6000 ميلي أمبير لشحن الأجهزة الأخرى بفضل دعم ميزة الشحن العكسي التي تحول الهاتف إلى بنك طاقة.

ويأتي (Galaxy M31s) بنظام أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (OneUI core 2.1)، وسيتم طرحه للبيع بدءًا من 6 أغسطس، حيث تباع نسخة 6/128 جيجابايت مقابل 273 دولارًا، بينما تباع نسخة 8/128 جيجابايت مقابل 300 دولار.