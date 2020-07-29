واتساب يتيح كتم المحادثات الجماعية للأبد.. إليك كيفية ذلك

واحدة من أكبر المشكلات في التي يواجهها المستخدمون في تطبيق واتساب هي أنه لا يتيح تجاهل جهة اتصال أو مجموعة بشكل دائم، وبدلاً من ذلك، يتيح التطبيق فقط كتم صوت المحادثة لمدة ثماني ساعات أو أسبوع أو سنة.

كشف فريق (WABetaInfo) عن أدلة تشير إلى أن فريق واتساب يعمل على إمكانية إتاحة القدرة للمستخدم على كتم جهات الاتصال والمجموعات بشكل دائم، وتشير لقطة الشاشة إلى أن خيار (دائمًا) سيحل بدلًا من خيار (عام واحد) عند تجاهل الإشعارات.

ستكون هذه إضافة مرحب بها من قبل جميع مستخدمي تطبيق واتساب الشهير، فنحن جميعًا نتجاهل الإشعارات من كل مجموعة نظرًا للعدد الهائل من الرسائل التي تنبثق عنها، ولكن خيار كتم الإشعارات بشكل دائم يبدو وكأنه علاج رائع لكتم الأصوات.

لا يوجد موعد دقيق أو جدول زمني لوصول هذا التعديل إلى مستخدمي التطبيق بشكل عام، ولا يظهر التعديل أيضًا في الإصدار التجريبي الأخير من تطبيق واتساب، ولكن سنقوم بإعلامكم بمجرد دفع التغيير إلى الأجهزة.

يأتي هذا التعديل الذي كشف عنه فريق (WABetaInfo) بعد بضعة أيام من ظهور ميزة دعم الأجهزة المتعددة في تطبيق واتساب لنظام أندرويد، حيث سيتم دمجه ضمن قسم الأجهزة المرتبطة في الإعدادات.

ووفقًا لموقع (WABetaInfo)، المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق واتساب، فإن الإصدار التجريبي 2.20.196.8 لنظام أندرويد يوضح أنه سيتم دمج ميزة الأجهزة المتعددة في علامة تبويب الإعدادات. وعند الوصول إلى القائمة ذات النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى من الصفحة الرئيسية، سيظهر خيار الأجهزة المرتبطة الجديد من بين خيارات أخرى.

ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى نقل المستخدم إلى صفحة أخرى تصف باختصار الميزات، وتعرض قائمة بالأجهزة المتصلة. ويحتاج المستخدمون من أجل توصيل جهاز جديد إلى النقر فوق خيار ربط جهاز جديد في الإعدادات، مع توفر الجهاز الإضافي ورمز التحقق الذي يصل إلى الرقم من أجل تسجيل الدخول عبر جهاز آخر.

تشير الشائعات أيضًا إلى أن منصة واتساب قد تتضمن عملية التحقق داخل التطبيق، لكن لم يتم تأكيد هذه الميزة بعد.