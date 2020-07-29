هل تستخدم برنامج مكافحة الفيروسات المجاني أم المدفوع؟

إذا كنت تستخدم نظام ويندوز 10 فمن المؤكد أنك ستحصل بالفعل على حماية من برنامج مكافحة الفيروسات المجاني المقدم من شركة مايكروسوفت، فلماذا تحتاج إلى دفع ثمن برنامج حماية آخر عندما يكون لديك بالفعل برنامج مكافحة الفيروسات المجاني؟ إليك بعض الأسباب التي تجعلك تختار تطبيقًا مدفوعًا لمكافحة الفيروسات بدلاً من الاحتفاظ أو تنزيل برنامج مكافحة الفيروسات المجاني.

لا يعمل برنامج مكافحة الفيروسات المجاني مع الأعمال:

بشكل عام، لا تسمح شركات مكافحة الفيروسات باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات المجاني في الأعمال التجارية، مما يسمح لك فقط بالاستخدام المنزلي الشخصي فقط، لكن لماذا؟ ببساطة لأنه لا يوجد سبب يغني هذه الشركات عن الأرباح التي تحققها من برامج مكافحة الفيروسات، كما أن الشركات تحتاج لضمان مستوى قوي من الحماية.

مزايا أكثر في الإصدارات المدفوعة:

يوفر برنامج مكافحة الفيروسات المجاني حماية مجانية ضد الفيروسات والبرامج الضارة وليس أكثر. لكن غالبًا ما يستخدم الأشخاص الحلول المدفوعة للحصول على مزايا أمان متقدمة.

عندما تدفع الأموال مقابل برنامج لمكافحة الفيروسات ستحصل على حل أكثر اكتمالاً يقدم الحماية من برامج الفدية، ويتضمن خدمة (VPN)، ومدير لكلمات المرور وجدار حماية وأدوات الرقابة الأبوية، وعشرات المزايا الإضافية، عبر ما يصل إلى خمسة أجهزة، مقابل أجر ضئيل في اليوم لكل جهاز.

حلول إدارة أفضل:

السلسلة ليست أقوى من أضعف حلقاتها، وهذا صحيح أيضًا في أمان الإنترنت، حيث يمكن لمجرمي الإنترنت والمتسللين اختراق الشبكة من خلال البحث عن جهاز غير محمي. ومن الممكن أن يصبح تأمين جميع الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى كابوسًا للإدارة، خاصةً مع برامج الحماية من الفيروسات المجانية، وهذا هو السبب في أن بعض شركات مكافحة الفيروسات تجمع مزايا الإدارة مع عروضها المدفوعة.

مزايا ثورية:

هناك جيل جديد من الأجهزة المتقدمة التي تعد بتأمين منزلك بشكل أفضل، يعتبر (Bitdefender Box 2) واحدًا منهم، حيث يؤمن جميع الأجهزة المتصلة بشبكتك السلكية أو اللاسلكية دون قيود على ما يمكنك تنزيله أو عدد الأجهزة المتصلة. وهو متوافق مع (Google Assistant و Amazon Alexa)، ويتضمن التثبيت والإعداد مجانًا.

تعني الأجهزة المتطورة والاتصال الممتاز أن (Bitdefender Box 2) يمكنه حتى تحسين اتصال النطاق العريض الخاص بك. هذه المزايا الثورية متاحة فقط للمستخدمين الذين يقومون بالدفع.

ماذا عن برنامج مكافحة الفيروسات المجاني للهواتف الذكية؟

هناك أكثر من 250 تطبيقًا لمكافحة الفيروسات على متجر جوجل بلاي ومعظمها مجاني. ومع ذلك، من المحتمل أن الكثير من هذه التطبيقات لا توفر حماية من البرامج الضارة من خلال الإصدار المجاني، ويحتاجون إلى نوع من الإيرادات للنمو بشكل مستدام، وإذا لم يقدموا عمليات شراء داخل التطبيق، يمكن أن يعني شيئًا واحدًا فقط: أنت المنتج.

بعض فئات البرامج المجانية هي مجانية بالفعل، مثل أنظمة التشغيل (Linux) أو المتصفحات (Chromium)، ولكن فئات أخرى، مثل برنامج مكافحة الفيروسات المجاني، تتطلب صيانة واستثمارات مالية وبشرية وتحديثات لمواكبة العصر الذي نعيش فيه.