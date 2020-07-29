نتفليكس تحقق أكثر من مليار تنزيل على نظام أندرويد

حققت النسخة بنظام التشغيل أندرويد من تطبيق خدمة الفيديو (نتفليكس) Netflix إنجازًا كبيرًا بتجاوز عدد مرات تنزيلها من متجر (جوجل بلاي) Google Play أكثر من مليار تنزيل.

ومع أن هذا الرقم يشمل المرات التي يأتي فيها التطبيق مُنزَّلًا بصورة سابقة في الهواتف، إلا أنه مع ذلك يعد رقمًا هائلًا مقارنةً بأرقام التطبيقات الأخرى.

وللمقارنة، فإن عدد مرات تنزيل تطبيق خدمة البث (أمازون برايم) Amazon Prime – التي تعد أحد أبرز منافسي (نتفليكس) – يتراوح بين 100 و 500 مليون، في حين يتراوح عدد مرات تنزيل تطبيق (هولو) Hulu بين 50 و 100 مليون.

يُشار إلى أن تطبيق خدمة (ديزني بلس) +Disney الجديدة، وهي إحدى أسرع خدمات البث نموًا، حقق نحو 10 ملايين عملية تنزيل، ومع ذلك فإن هذا الرقم يعد كبيرًا بالنظر إلى أماكن توافر الخدمة، التي لم يمضِ على إطلاقها سوى 8 أشهر.

ويُعتقد أن خدمة (نتفليكس) حققت نموًا هائلًا خلال الأشهر الماضية من عام 2020 بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 التي أجبرت الناس في جميع أنحاء العالم على البقاء في منازلهم وقضاء وقت أطول في المشاهدة. حتى أن (نتفليكس) اضطرت إلى تخفيض الدقة الافتراضية للبث لتلبية الطلب العالي على حركة مرور البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن (نتفليكس) تعد من أشهر خدمات البث خاصةً لدى الأطفال، الأمر الذي دفعها في شهر نيسان/ أبريل الماضي إلى إطلاق سلسلة من الأدوات الجديدة التي يمكن للوالدين استخدامها لتصفية المحتوى الذي يراه أبناؤهم أثناء استخدام الخدمة، ويشمل ذلك: القدرة على إزالة العروض تمامًا.

ووسعت الشركة خيارات الرقابة الأبوية للقسم العام، وبوابة الأطفال المخصصة من نتفليكس. ومن تلك الخيارات إمكانية إزالة مسلسل تلفازي أو فيلم من الحساب الذي يشاهده الأطفال تمامًا، هذا، بالإضافة إلى أن أي محتوى مدرج على أنه غير ملائم للأطفال فلن يظهر على الإطلاق.