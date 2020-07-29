مطور يحول نظام Mac OS 8 إلى تطبيق يمكن تنزيله على أي حاسوب

حوّل مطور تطبيق (سلاك) Slack (فليكس ريزبرج) نظام التشغيل (ماك أوإس 8) Mac OS 8 من آبل إلى تطبيق يمكن تنزيله وتثبيته على أي حاسوب شخصي يعمل بنظام ماك، أو ويندوز.

وبعد تحويل نظام التشغيل (ويندوز 95) Windows 95 من مايكروسوفت إلى تطبيق في عام 2018، قرر ريزبرج تحويل نظام (ماك أوإس 8.1) الذي كان يُشغل حاسوب (ماكنتوش كوادرا) Macintosh Quadra الذي أُطلق في عام 1991 إلى تطبيق واحد.

ويمتاز التطبيق بأنه يحتوي، بالإضافة إلى نظام التشغيل، عددًا من التطبيقات، والألعاب. ويمكن تنزيل التطبيق على مختلف أنظمة التشغيل الحالية، مثل: ماك أوإس، وويندوز، ولينوكس.

واستخدم المطور لعبة (جافا سكريبت) JavaScript في تطوير تطبيق macintosh.js، وهو يستخدم آلة افتراضية لمحاكاة حاسوب Macintosh Quadra 1991 مع معالج Motorola CPU APPle الذي استُخدم قبل التحول إلى معالج PowerPC من (آي بي إم) IBM.

وتمكن ريزبرج من تشغيل ألعاب كلاسيكية، مثل: Duke Nukem 3D، و Civilization II، و Dungeons & Dragons، و Namely، و Oregon Trail، و Alley 19 Bowling، و Damage Incorporated. حتى أنه هناك مجموعة من التطبيقات والإصدارات التجريبية المُثبَّتة أوليًّا، مثل: Photoshop 3، و Premiere 4، و Illustrator 5.5، و StuffIt Expander، و Apple’s Web Page Construction Kit.

ومع أن المطور تمكن من تثبيت متصفحات الويب (إنترنت إكسبلورر) Internet Explorer، و(نتسكيب) Netscape، إلا أن الإصدارات قديمة جدًا لدرجة أنه قال: إنها غير قادرة على فتح حتى محرك البحث جوجل.

ويمكن للمهتمين بتجربة التطبيق تنزيل جميع الإصدارات المستقلة منه التي لا يزيد حجمها عن 250 ميجابايت من موقع GitHub.