مايكروسوفت تطلق النسخة النهائية من تطبيقها للأمان العائلي

بدأت شركة مايكروسوفت في شهر أيار/ مايو الماضي باختبار تطبيق جديد المسمى (أمان العائلة) Family Safety، والمُصمم لإدارة وقت الشاشة للأطفال، واستخدام التطبيقات.

واليوم، أعلنت عملاقة البرمجيات الأميركية عن إطلاق النسخة النهائية من التطبيق للأجهزة المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وiOS.

ولتوفير الأمان الرقمي، يتيح التطبيق للوالدين الحصول على تقارير عن وقت الشاشة، واستخدام التطبيقات، وتعيين حدود للوقت المسموح به، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة الموقع. ويمتاز تطبيق Family Safety أيضًا بأنه يُزامن المعلومات مع أجهزة ويندوز، وإكس بوكس، مما يعني أنه لو حُدِّد وقت الشاشة بساعة فقط، فإن هذه الساعة سوف تُحسب على جميع الأجهزة. ويمكن أيضًا حظر تطبيقات محددة بالكامل.

وفي النسخة النهائية الجديدة من التطبيق، أضافت مايكروسوفت أيضًا عوامل تصفية للويب والبحث، وذلك بهدف تقييد التصفح على المواقع الملائمة للأطفال. وتعمل عوامل التصفية عبر متصفح (إيدج) من مايكروسوفت ويندوز، وإكس بوكس، وأندرويد.

ويمكن أيضًا استخدام تطبيق (أمان العائلة) لمشاركة الموقع بين أفراد العائلة. وقد أضافت الشركة ميزة جديدة لتجميع المواقع خلال المرحلة التجريبية، التي تتيح للأشخاص معرفة متى يكون العديد من أفراد العائلة في الموقع نفسه. وتخطط الشركة أيضًا لإضافة إشعارات عندما يصل أفراد العائلة أو يغادرون موقعًا، ولكن ستكون هذه ميزة خاصة لمشتركي خدمة (مايكروسوفت 365) Microsoft 365.

ويمكن لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل تنزيل تطبيق (أمان العائلة) من متجر جوجل بلاي، على أن يتوفر لمستخدمي نظام iOS خلال الأيام المقبلة عبر متجر (آب ستور).