كيف يمكنك استخدام ميزة الأصدقاء المقربين في إنستاجرام؟

تتيح لك ميزة (الأصدقاء المقربين) Close Friend في تطبيق إنستاجرام إنشاء قائمة أصدقاء ومشاركة القصص مع الأشخاص في تلك القائمة فقط، كما يمكنك إضافة الأشخاص إلى القائمة أو حذفهم في أي وقت، وعند إضافة شخص ما أو إزالته لن يعرف ذلك.

وإذا نشر أحد الأشخاص الذين تتابعهم قصته باستخدام الميزة نفسها فستظهر لك القصة وحولها حلقة خضراء، مما يعني أن القصة مخصصة لك ولمجموعة معينة من المتابعين.

كيف يمكنك إنشاء قائمة الأصدقاء المقربين ومشاركة قصصك معهم في إنستاجرام؟

يمكنك استخدام ميزة (الأصدقاء المقربين) لنشر قصصك ومشاركة المحتوى مع مجموعة محدودة من المتابعين، خاصة إذا كنت تنشر قصص لا تريد أن يراها الجميع.

أولًا: كيفية إضافة المتابعين لقائمة الأصدقاء المقربين:

افتح تطبيق (إنستاجرام) في هاتف آيفون أو أندرويد.

اضغط على صورة حسابك في أسفل الزاوية اليمنى من الشاشة.

اضغط على رمز القائمة في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة (ثلاثة خطوط أفقية)، ثم اختر (الإعدادات) من القائمة التي تظهر لك.

اضغط على خيار (الحساب) Account، ثم اضغط على خيار (الأصدقاء المقربين) Close Friend.

إذا كنت تستخدم الميزة للمرة الأولى، اضغط على زر (البدء) Start، سيؤدي ذلك إلى فتح متابعي حسابك، قم باختيار الأصدقاء الذين تريد إضافتهم للقائمة.

يمكنك أيضًا البحث عن اسم محدد عن طريق الضغط على علامة (+) في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

بمجرد الانتهاء من اختيار الأصدقاء وإضافتهم للقائمة، اضغط على خيار (إنشاء قائمة) Create List.

ملاحظة: يمكنك تحديث قائمتك وإزالة الأشخاص في أي وقت، ولن يتم إشعار الأشخاص عند إضافتهم أو إزالتهم من قائمتك.

ثانيًا: كيفية نشر قصة إنستاجرام الخاص بك لقائمة الأصدقاء المقربين فقط:

افتح تطبيق (إنستاجرام) في هاتفك أو جهازك اللوحي.

اضغط على أيقونة الكاميرا في أسفل الشاشة لالتقاط صورة، أو اضغط مطولًا لتسجيل مقطع فيديو، ولاختيار صورة من مكتبة الهاتف مرر سريعًا لأعلى في أي مكان في الشاشة.

عندما تكون مستعدًا لمشاركة قصتك، اضغط على أيقونة (الأصدقاء المقربين) التي تظهر لك في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة لمشاركة قصتك معهم على الفور.

ملاحظة: ضع في اعتبارك أن الأشخاص المدرجين في قائمة أصدقائك المقربين سيعرفون أنهم مدرجون في القائمة، ولكن لا يمكنهم رؤية الأشخاص الآخرين في قائمتك، كما يمكنك أنت فقط رؤية قائمة أصدقائك المقربين.

بالإضافة إلى ذلك لا يمكن لأحد أن يطلب إضافتك، وإذا أضافك شخص ما إلى قائمته، سترى شارة خضراء عند عرض قصصه وحلقة خضراء حول صورة ملفه الشخصي، كما أن القصة التي ستشاركها مع أصدقائك المقربين ستختفي بعد 24 ساعة كما هو معتاد.

