صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Launchrock لتصميم صفحات الويب مع خصم 87% 

- اشتراك مدى الحياة في منصة (Launchrock) لتصميم صفحات الويب في دقائق Launchrock Web Page Builder: Lifetime Subscription.
- عندما تبدأ نشاطًا تجاريًا فليس هناك شيء أكثر أهمية من بناء قاعدة عملاء، والعمل على جذب العملاء المحتملين وأفضل طريقة لذلك هي (صفحات الهبوط) landing pages، وهي صفحات في موقعك تركز أساسًا على الدعوة إلى اتخاذ إجراء (call to action). هذا الإجراء قد يكون عمليّة الشراء، أو التسجيل في للحصول على دورات تدريبية فور إطلاقها، أو الحصول على كود خصم حصري لتشجيع عمليات الشراء، أو تنزيل كتاب إلكتروني أو التسجيل في القائمة البريدية.
- صفحة الهبوط تكون مُصممة لهدف واحد فقط، وهو تحويل الزوار إلى عملاء محتملين، أو تحويل العملاء المحتملين إلى مشترين، وتتميز بمعدل تحويل عال يتراوح بين 5 و 15%، وقد يصل إلى 40% إن كانت مصممة بطريقة احترافية.
- تتيح لك منصة (Launchrock) إنشاء صفحات هبوط احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع سلاسل لا نهاية لها من الأكواد البرمجية أو التطبيقات الخارجية، وذلك عن طريق القوالب المضمنة والقابلة للتخصيص.
- تقدم لك منصة (Launchrock) مجموعة واسعة من قوالب الصفحات، ويتيح لك محرر (WYSIWYG) المدمج تعديل التصميم وفقًا لرغباتك من خلال السحب والإفلات، بالإضافة إلى الكثير من الموارد التي ستساعدك على بناء صفحات تتناسب تمامًا مع هوية علامتك التجارية في غضون دقائق فقط.
- تتيح لك منصة (Launchrock) الوصول إلى مجموعة شاملة من أدوات التسويق منها: دورات شاملة، ومقاطع فيديو مع إرشادات حول كيفية بناء شركتك الناشئة، وأكثر من 1000 دليل لمساعدتك في التغلب على كل تحدٍ قد تواجهه أثناء تأسيس شركتك الناشئة.
- ستتمكن أيضًا من التفاعل مع العملاء باستخدام حملات البريد الإلكتروني، وإجراء استطلاعات رأي لجمع البيانات، أو تقديم تحديثات أسبوعية للنشرة الإخبارية كل ذلك من خلال واجهة واحدة تقدم رؤى حول أداء موقعك جنبًا إلى جنب مع مجموعة متنوعة من الأدوات التي ستساعدك على تنمية قاعدة عملائك .
- كما تأتي منصة (Launchrock) مع سلسلة من أدوات تحسين محركات البحث التي تجعل من السهل ضبط صفحتك وفقًا لمعايير محركات البحث لتظهر في نتائج البحث الأولى.
- مدة الاشتراك: مدى الحياة.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد.
- تشمل هذه الخطة الحصول على التحديثات.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
390 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 87%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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