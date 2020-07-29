صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في منصة Launchrock لتصميم صفحات الويب مع خصم 87% 

عندما تبدأ نشاطًا تجاريًا فليس هناك شيء أكثر أهمية من بناء قاعدة عملاء، والعمل على جذب العملاء المحتملين وأفضل طريقة لذلك هي (صفحات الهبوط) landing pages، وهي صفحات في موقعك تركز أساسًا على الدعوة إلى اتخاذ إجراء (call to action). هذا الإجراء قد يكون عمليّة الشراء، أو التسجيل في للحصول على دورات تدريبية فور إطلاقها، أو الحصول على كود خصم حصري لتشجيع عمليات الشراء، أو تنزيل كتاب إلكتروني أو التسجيل في القائمة البريدية.