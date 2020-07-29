صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف الأمن الإلكتروني مع خصم 91%

- الحزمة الشاملة لاحتراف مهارات الأمن الإلكتروني Zero to Hero Cyber Security Hacker Bundle.
- عدد الدورات: 8.
- عدد الدروس: 339.
- المدة: 12.5 ساعة.
- تشير التقارير إلى أنه سيكون هناك 3.5 ملايين وظيفة شاغرة في مجال الأمن الإلكتروني على مستوى العالم بحلول عام 2021، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 350% مقارنة بعام 2014.
- كما كشف استطلاع رأي في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بعض النتائج المقلقة بالنسبة للشركات والمؤسسات، حيث ذكر ما يقرب من ثلثي المشاركين في الاستطلاع أن مؤسساتهم ليس لديها ما يكفي من المتخصصين في الأمن الإلكتروني في فرق تكنولوجيا المعلومات. كما أكد 60% منهم أن شركاتهم معرضة لمخاطر أمنية كبيرة بسبب هذا النقص.
- توضح هذه الأرقام أن هناك طلب متزايد على المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، كما أنها ليست مجرد مهارة مطلوبة في عالم الأعمال اليوم، بل تعتبر أيضًا مسارًا سريعًا لمهنة جديدة ذات أجر جيد جدًا.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مهارات الأمن الإلكتروني من الصفر، حيث ستتعلم كيفية حماية أي نظام من الهجمات الإلكترونية، وستبدأ باستكشاف أشياء مثل: (الشبكة المظلمة) Darknet، والبرمجيات الضارة، والتصيد الاحتيالي، ثم ستحصل على دورة تدريبية حول التشفير، وكيف يمكن تجاوزه، وما يمكنك القيام به للتخفيف من المخاطر.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول كيفية تنفيذ هجمات الويب المتقدمة المستندة إلى العميل والمستندة إلى الخادم والتطبيقات في بيئة محاكاة بطريقة القرصنة الأخلاقية.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية تنفيذ أنواع مختلفة من اختراق الشبكات، وكيفية حماية البنية التحتية للشبكة ضد الهجوم. كما تركز هذه الحزمة أيضًا على تعليمك كيفية اكتشاف نقاط الضعف في أي نظام، وتجنب هجمات الفدية.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
360 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29 دولارًا.
- نسبة الخصم: 91%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Fundamentals of Computer Hacking
- Information Security Awareness: ISO 27001:2013
- Information Gathering: Basic to Intermediate Level
- Web Hacking: Basics to Intermediate
- Advanced Web Hacking and Security
- Network Hacking and Security
- System Hacking
- Virus, Worm, Trojan, Backdoor & Antivirus-Malware and Security