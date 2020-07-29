صفقة اليوم.. الحزمة الشاملة لاحتراف الأمن الإلكتروني مع خصم 91%

ستساعدك هذه الحزمة على احتراف مهارات الأمن الإلكتروني من الصفر، حيث ستتعلم كيفية حماية أي نظام من الهجمات الإلكترونية، وستبدأ باستكشاف أشياء مثل: (الشبكة المظلمة) Darknet، والبرمجيات الضارة، والتصيد الاحتيالي، ثم ستحصل على دورة تدريبية حول التشفير، وكيف يمكن تجاوزه، وما يمكنك القيام به للتخفيف من المخاطر.