سوني تعلن عن كاميرا A7S III

أطلقت شركة سوني كاميرا (A7S III) بعد مرور خمس سنوات من إطلاق سلفها (A7S Mark II) التي تركز على الفيديو.

وتم إطلاق سلسلة (A7S) لأول مرة في عام 2014، مع وضع S للحساسية، فيما جرى إطلاق (A7S II) في عام 2015.

وصممت الكاميرتان لتسودان في مجال النطاق الديناميكي والأداء في ظل ظروف الإضاءة المنخفضة مع مستشعرات كاملة الإطار بدقة 12 ميجابكسل.

واستفاد الكثير من المستخدمين من أداء الفيديو، مما جعل الكاميرات مطلوبة بشكل كبير.

واحتضنت سوني عبر الكاميرا الجديدة جانب الفيديو الذي يريده الجميع مع تحسين الإضاءة المنخفضة والنطاق الديناميكي أيضًا.

وتتميز كاميرا (A7S III) بمستشعر (EXMOR R CMOS) الكامل الإطار بإضاءة خلفية بدقة 12 ميجابكسل.

ويمزج هذا المستشعر بين الدقة المنخفضة نسبيًا وحجم المستشعر الكبير نسبيًا، مما يجعل هذه الكاميرا جيدة جدًا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وهناك أيضًا معالج الصور الجديد (BIONZ XR)، مع قوة معالجة أكبر 8 مرات من معالج (A7S II).

وتمتلك الكاميرا نطاق (ISO) بين 40 و 409،600، مع 15 توقفًا للنطاق الديناميكي.

ويمكن للكاميرا تصوير 10 إطارات في الثانية في وضع الاندفاع، لكن المخزن المؤقت كبير جدًا بحيث يمكنك تصوير ما يصل إلى 1000 صورة بصيغة (RAW) غير مضغوطة متتالية مع تتبع التركيز البؤري التلقائي والتعريض التلقائي الكامل.

ويمكن لكاميرا (A7S III) أيضًا التقاط صور بتنسيق (HEIF) بنطاق ديناميكي عريض (HLG) وتدرج 10 بت.

وفيما يتعلق بمواصفات الفيديو، فإن الكاميرا تقدم دقة تصل إلى 4K عند 120 بكسل، ويتم التسجيل بشكل داخلي بالكامل.

ويمكنك تسجيل فيديوهات بدقة 4K عند 60 بكسل خارجيًا عن طريق توصيل الكاميرا بمنفذ (HDMI) كامل الحجم.

وتدعم الكاميرا ملفات تعريف الألوان (S-Gamut) و (S-Gamut 3) و (S-Gamut3.Cine) لتسهيل تلوين اللقطات بالمقارنة مع تلك الموجودة في كاميرات السينما الأخرى.

وهناك أيضًا تنسيق (XAVC HS) الجديد مع ترميز (H.265) لمزيد من الكفاءة، ولا توجد حدود زمنية للتسجيل.

وأضافت سوني نظام تركيز جديد للمساعدة في الفيديو والصور الثابتة، ويستخدم التركيز البؤري التلقائي لاكتشاف الطور الجديد 759 نقطة تغطي 92 في المئة من مستشعر الصورة.

وتتضمن (A7S III) تثبيتًا خماسي المحاور يعمل بشكل أفضل مع العدسات التي تحتوي على (IBIS)، لكنه مفيد بشكل خاص بالنسبة للعدسات دون استقرار.

وقامت سوني أيضًا بتضمين شاشة تعمل باللمس بقياس 3 إنشات ضمن الكاميرا الجديدة، وهي الأولى لسلسلة كاميرا (A7).

وجددت سوني واجهة المستخدم بالكامل، التي تعتمد على اللمس، ويمكنك الآن استخدام شاشة اللمس لتحديد القائمة والتمرير خلالها.

وتستخدم الكاميرا تصميم فتحة بطاقة مزدوجة يمكنها قبول بطاقات (UHS-II SD) أو (CFexpress) في كل فتحة.

ويمكنك اختيار تسجيل الفيديو أو الصور على كلتا الفتحتين في وقت واحد، ويمكنك أيضًا استخدام وضع التتابع لتبديل بطاقة واحدة بينما تكتب الكاميرا على بطاقة أخرى.

وتقول سوني إن بطارية الكاميرا توفر أوقات تسجيل أطول بنسبة 60 في المئة بالمقارنة مع بطارية (A7S II).

وبحسب سوني، فإن سعر كاميرا (A7S III) يبلغ 3500 دولار، وسيتم طرحها للبيع في شهر سبتمبر.