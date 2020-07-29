جوجل تريد ترويج مساعدها على حساب بيكسبي

تريد شركة جوجل ترويج مساعدها الذكي على حساب مساعد سامسونج الذكي المسمى بيكسبي (Bixby).

وتجري جوجل وسامسونج مناقشات حول صفقة تعطي خدمات عملاقة البحث الأمريكية أهمية أكبر على هواتف سامسونج على حساب تلك المقدمة من الشركة المصنعة الكورية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة بلومبرغ.

وبحسب ما ورد، تشمل الصفقة ترويج مساعد جوجل الذكي (Google Assistant) ومتجر جوجل بلاي (Play Store) على حساب بدائل سامسونج الخاصة.

وتُعد سامسونج بمثابة شركة تصنيع الهواتف الذكية الكبرى في العالم، وهي إلى حد بعيد صانع أجهزة أندرويد الرائدة في الولايات المتحدة.

وبينما تستخدم هواتفها نظام تشغيل أندرويد من جوجل، فقد حاولت سامسونج باستمرار تأسيس نظام بيئي لبرامجها الخاصة التي تعمل على نظام أندرويد، من ضمنها المساعد الصوتي بيكسبي (Bixby) ومتجر تطبيقات (Galaxy).

ولا تزال منتجات جوجل الخاصة متاحة على هواتف سامسونج، لكن العملاقة الكورية الجنوبية ذهبت إلى حد تضمين أزرار مخصصة على أجهزتها في محاولة لجعل بيكسبي الخيار الأكثر سهولة للعملاء.

واصطدمت جوجل وسامسونج سابقًا حول تخصيصات أندرويد التي تجريها سامسونج، وورد أن العملاقة الكورية الجنوبية وافقت على تخفيف بعض تعديلات واجهة المستخدم (TouchWiz) في عام 2014.

ولم يتم الكشف عن الشروط المحتملة للصفقة، ولكن كما تلاحظ بلومبرج، فإن جوجل لديها اتفاقية بمليارات الدولارات مع آبل لتكون مزود البحث الافتراضي في متصفح سفاري (Safari).

ويأتي التقرير بالتزامن مع انضمام جوجل لعمالقة التكنولوجيا الآخرين في محاولة لإقناع المشرعين الأمريكيين بأنها لا تسيء استخدام سلطتها.

وحصل متجر جوجل بلاي وحزمة الخدمة الإلزامية من جوجل على هواتف أندرويد تدقيقًا متزايدًا ضد الاحتكار، وقد تؤدي صفقة مع سامسونج إلى تقويض حجة جوجل بأن منصة أندرويد تتيح منافسة قوية.

وقال متحدث باسم سامسونج لوكالة بلومبرغ في بيان: “تظل سامسونج ملتزمة بنظامنا البيئي وخدماتنا الخاصة، وتعمل في الوقت نفسه عن كثب مع جوجل وشركاء آخرين لتقديم أفضل تجارب الجوال لمستخدمينا”.

ويقول متحدث باسم جوجل: “مثل جميع مصنعي أجهزة أندرويد، فإن سامسونج حرة في تأسيس متجر التطبيقات الخاص بها والمساعد الرقمي، وهذه إحدى الميزات الرائعة لنظام أندرويد، وبينما نتحدث بانتظام مع الشركاء حول طرق تحسين تجربة المستخدم، ليس لدينا خطط لتغيير ذلك”.