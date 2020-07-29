جوجل تتيح بعض ميزات خدمة التخزين Google One مجانًا للجميع

أطلقت شركة جوجل قبل نحو عامين خدمة التخزين السحابي المدفوعة الثمن (جوجل ون) Google One، وذلك بهدف توفير المزيد من الميزات مقارنةً بخدمة التخزين المجانية المتاحة لجميع المستخدمين.

وجاءت الخدمة مع توسيع خطط التخزين، والقدرة على مشاركة مساحة التخزين للمستخدمين مع أفراد العائلة، والدعم الفني المباشر، بالإضافة إلى ميزات خاصة بالأعضاء، مثل: أرصدة متجر (جوجل بلاي) Google Play، ومكافآت أعضاء (متجر جوجل) Google Store.

وفي العام الماضي، أطلقت الشركة ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي من الهاتف لمشتركي الخدمة على الأجهزة المحمولة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وذلك بهدف تمكين المستخدمين من الحفاظ على الأشياء المهمة، مثل: الرسائل النصية، وجهات الاتصال، والتطبيقات، والصور، ومقاطع الفيديو، وذلك مهما حدث للهاتف.

واليوم، أعلنت جوجل عن إتاحة بعض الميزات التي كانت مخصصة فقط لمشتركي (جوجل ون) مجانًا للمستخدمين في أي مكان تتوفر فيه الخدمة، ومن الميزات التي أصبحت مجانية: ميزة النسخ الاحتياطي، وأداة جديدة لإدارة التخزين.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور: إنه أصبح بإمكان المستخدمين النسخ الاحتياطي للأجهزة، وتنظيف الملفات عبر خدماتها: (صور جوجل) Google Photos، و(جوجل درايف) Google Drive، و(جيميل) Gmail، وذلك من خلال تطبيق (جوجل ون) الجديد لنظامي أندرويد، و iOS.

وأضافت الشركة أن ميزة النسخ الاحتياطي ستكون متاحة لهواتف أندرويد، حتى وإن لم يكن المستخدم مشتركًا في خدمة (جوجل ون). ولمستخدمي هواتف آيفون، أطلقت الشركة تطبيقًا جديدًا للخدمة يسمح بتخزين الصور، ومقاطع الفيديو، وجهات الاتصال، وأحداث التقويم لدى جوجل. هذا، وستكون المساحة المتاحة هي 15 جيجابايت التي تأتي مع جميع حسابات جوجل المجانية.

وأطلقت جوجل أيضًا نسخة ويب من مدير التخزين الجديد التي قالت إنها: “تمنحك طريقة سهلة لمعرفة كيفية استخدامك لسعة التخزين وإخلاء المساحة. ويمكنك الاحتفاظ بالملفات التي تريدها، والتخلص من الملفات التي لم تعد بحاجة إليها ، وإفساح المجال للمزيد – كل ذلك في مكان واحد”.

وللراغبين بتوسعة مساحة التخزين، يمكن الترقية إلى النسخة المدفوعة من (جوجل ون) من التطبيق مباشرةً، وتبدأ أسعار الاشتراكات من 1.99 دولار شهريًا.

ويمكن تنزيل تطبيق (جوجل ون) من متجر جوجل بلاي، وستبدأ الميزات الجديدة بالوصول إلى المستخدمين لنظام أندرويد خلال الأيام المقبلة، وستصل إلى نظام iOS قريبًا.