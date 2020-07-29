تسريب صور حية لهاتف Galaxy Z Fold2 5G المرتقب

نشر أحد حسابات التسريبات في موقع تويتر صورتين حيتين لهاتف (جالاكسي زد فولد2 5جي) Galaxy Z Fold2 5G الذي يعد الجيل الثاني من هاتفها الذكي القابل للطي.

ومن المنتظر الإعلان عن (جالاكسي زد فولد2 5جي) خلال حدث Galaxy Unpacked المقرر في 5 آب/ أغسطس المقبل، والآن تأتي الصورتان اللتان نشرهما حساب @hwangmh01، وتظهران الشاشة الرئيسية للهاتف التي تؤكد التصميم والتسمية.

وفي الصور، يُرى أن القطع الكبير للكاميرا الأمامية في الزاوية العليا اليمنى من هاتف (جالاكسي فولد) – الذي أُطلق العام الماضي – بُدِّل ليحل محله ثقب في الشاشة على غرار هواتف شركة سامسونج الأخرى. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح قطر الثقب الذي سيحوي الكاميرا الأمامية.

وتتحدث التسريبات الأخرى عن أن هاتف (جالاكسي زد فولد2 5جي) سيُطلق بسعر 2,000 دولار أميركي، وذلك على غرار هاتف (جالاكسي فولد) الأول، كما تتحدث عن أن شاشة ستأتي مع معدل تحديث قدره 120 هرتز، وبقياس 6.23 بوصات للشاشة الخارجية، بالإضافة إلى تحسين مواصفات الكاميرات الخلفية الثلاثية التي ستأتي الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل.

ويأتي التسريب الجديد بعد أن نشرت شركة سامسونج يوم الاثنين الماضي الفيديو التشويقي الأول لحدث Galaxy Unpacked المقرر في 5 آب/ أغسطس الجاري، وفيه ألمحت إلى عدد المنتجات التي سيُعلن عنها خلال الحدث.

وفي نهاية الفيديو – الذي مدته 30 ثانية – ظهرت 5 منتجات في الظل، ويبدو أن سامسونج ستعلن عن هاتف (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، وهاتف (جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، وهاتف (جالاكسي فولد 2) Galaxy Fold 2 القابل للطي، والساعة الذكية (جالاكسي ووتش 3) Galaxy Watch 3، وسماعات الأذن اللاسلكية (جالاكسي بدز بلس) Galaxy Buds Plus، والحاسبين اللوحيين: (جالاكسي تاب إس7) Galaxy Tab S7، و(جالاكسي تاب إس7 بلس) Galaxy Tab S7 Plus.