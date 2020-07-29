أمازون السعودية.. أفضل الخصومات على سماعات شاومي اللاسلكية 

يقدم موقع أمازون السعودية الكثير من العروض والخصومات على سماعات شاومي اللاسلكية خلال هذا الأسبوع بمناسبة عيد الأضحى أعاده الله علينا وعليكم بالخير.

شهدت سماعات الأذن اللاسلكية انتشارًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، بفضل ما تقدمه من ميزات مثل: صغر الحجم، وعدم وجود أسلاك تتعامل معها، ودعم تقنيات عزل الضوضاء، وغير ذلك الكثير.

إليك أفضل الخصومات على سماعات شاومي اللاسلكية في موقع أمازون السعودية:

1- سماعة TWSEJ02LM AirDots:

تتميز سماعة شاومي (TWSEJ02LM AirDots) بالتصميم الأنيق.

تدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشيطة للحصول على صوت غامر.

تتضمن ميكروفونًا مدمجًا للمكالمات الصوتية.

تتميز بعمر بطارية جيد حيث يستمر زوج السماعات في العمل لمدة 4 ساعات متواصلة بشحنة واحدة.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

اللون: الأبيض.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 163 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 58%، أي بسعر 69 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

2- سماعة Xiaomi Mi TWSEJ04LS:

تتميز سماعة (Xiaomi Mi TWSEJ04LS) بالتصميم الأنيق، وخفة الوزن، كما تأتي مع ثلاثة أحجام من أطراف السيليكون بثلاثة مقاسات تتناسب مع منحنيات كل أذن لضمان بقائها ثابتة في الأذن أثناء الجري أو ممارسة التمارين الرياضية أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء التنقل.

تدعم ميزة إلغاء الضوضاء لتقديم صوت عالي الوضوح.

مزودة بزر متعدد الوظائف تم اختيار موقعه بعناية للمكالمات الصوتية، كما أنه يمنع اللمس عن طريق الخطأ كي لا يتعرض الصوت لأي انقطاع. يمكنك أيضًا استخدام المساعد الصوتي عن طريق النقر المزدوج على الزر لتفعيل المساعد الصوتي في هاتفك.

بطارية تدوم حتى 12 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 4 ساعات بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة 8 ساعات إضافية لعمر البطارية.

الاتصال: بلوتوث 5.0.

ضمان لمدة سنة.

اللون: الأسود.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 88 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 17%، أي بسعر 72.95 ريالًا سعوديًا فقط.

3- سماعة Xiaomi Earbuds Basic:

تتميز سماعة (Xiaomi Earbuds Basic) بجودة صوت متميزة، ودعم اتصال بلوتوث 5.0.

سريعة الإقران مع هاتفك أو أي جهاز يدعم اتصال البلوتوث.

تدعم تقنية (DSP) الذكية لإلغاء الضوضاء المحيطة وتقديم صوت عالي الوضوح.

تأتي مع علبة شحن.

تأتي مع هدية غطاء حماية للسماعة لونه رمادي.

ضمان سنتين من الوكيل.

اللون: الأسود.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 125 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 4%، أي بسعر 120 ريالًا سعوديًا فقط.

4- سماعة Mi True Wireless Earphones:

تقدم سماعة (Mi True) صوت عالي الجودة، كما تدعم تقنية (ANC) لإلغاء الضوضاء للحصول على تجربة صوت أكثر نقاءً.

تتميز بالتصميم المريح، وخفة الوزن.

تدعم التحكم باللمس؛ لمسة بسيطة من إصبعك هي كل ما يتطلبه الأمر لبدء تشغيل الموسيقى، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو تنشيط المساعد الصوتي.

بعد الاقتران مع جهازك في المرة الأولى؛ ستتصل سماعة (Mi True) تلقائيًا كلما أخرجتها من علبة الشحن.

اتصال وتشغيل تلقائى، حيث تتيح أجهزة استشعار الأشعة تحت الحمراء اكتشاف ارتدائك للسماعات. ويمكنك إزالة أي سماعة من أذنك لإيقافها تلقائيًا، مما يساعد في الحفاظ على طاقة البطارية.

بطارية تدوم حتى 16 ساعة، حيث تعمل السماعات نفسها نحو 4 ساعات بشحنة واحدة، بينما تقدم لك علبة الشحن المرفقة إمكانية شحنها 3 مرات لتحصل على 12 ساعة إضافية لعمر البطارية.

تدعم مقاومة المياه وفقًا لمعيار IPX4، بحيث يمكنك استخدامها أثناء التمرين دون قلق.

تتوافق مع نظامي التشغيل: أندرويد و iOS.

السعر: تتوفر السماعة بسعر 139 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليها مع خصم 8%، أي بسعر 128 ريالًا سعوديًا فقط.